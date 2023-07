Forte chuva derruba árvores e deixa bairros no escuro em Belém; veja os locais

A forte chuva que cai sobre Belém na noite desta quarta-feira (19) derrubou uma mangueira na avenida Nazaré, entre Benjamin Constant e travessa Dr. Moraes, bairro de Nazaré. As primeiras informações são de que o vegetal está ocupando as duas faixas da pista e o trânsito encontra-se​ parcialmente interditado. Não há relatos de feridos.​

Outro ponto crítico é na Praça Waldemar Henrique, local em que um veículo foi esmagado por uma árvore que caiu durante o temporal, na travessa Frei Gil de Vilanova, bairro do Reduto. A Polícia informou que o dono do veículo conseguiu correr a tempo. Ninguém ficou ferido.

Temporal derruba árvores em Belém Foto: Ana Laura Carvalho/O Liberal Foto: Reprodução/Redes sociais Foto: Gabriel Magalhães/O Liberal Foto: Gabriel Magalhães/O Liberal Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma árvore também despencou na frente do Theatro da Paz. Assim, como também no início da presidente Vargas.

Além disso, o temporal, que começou por volta das 19h30, já deixou alguns bairros no escuro, conforme relatam moradores nas redes sociais. Dentre os bairros, estão: Pedreira, Sacramenta, Marco, Telégrafo, São Brás, Guamá, Bengui e parte do Souza. No Umarizal, há relatos de que a energia elétrica “está indo e voltando”. A Equatorial informou que está mapeando os bairros que estão sem energia neste momento

Veja os locais onde árvores caíram em Belém:

Praça da República, na frente do Theatro da Paz

Praça dos Estivadores

Praça Waldemar Henrique (Ao menos quatro árvores)

Início da avenida Presidente Vargas

Avenida Nazaré, na frente da Tv Liberal (Galhos de árvore)

Avenida Gentil Bittencout, atrás do CAN

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre as avenidas Nazaré e José Malcher.