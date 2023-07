Mangueira que caiu em Nazaré: Prefeitura de Belém investiga causa da queda da árvore

A Prefeitura de Belém está investigando quando foi a causa da queda da mangueira na avenida Governador José Malcher, perto da travessa 14 de Março, no bairro de Nazaré, em Belém, na noite da última segunda-feira (17). A árvore caiu por volta das 21, em meio à pista, impedindo o tráfego local. As raízes do vegetal ficaram expostas, porém nenhum veículo ou pedestres estava presente na área durante o acidente.

VEJA MAIS:

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), com auxílio do Corpo de Bombeiros, realizou o processo de retirada da árvore na avenida. No local, foram retirados galhos e troncos provenientes da queda da mangueira. Nesta terça-feira (18), as equipes da Semma irão retornar ao local para continuar a avaliação.

O órgão municipal de meio ambiente informou que ainda não é possível determinar as razões que causaram a queda da mangueira. Semma acrescentou que a vistoria visual inicial atestou a ausência de raiz em um dos lados, o que pode ter causado o desequilíbrio e o tombamento da árvore.

(Vitória Reimão, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)