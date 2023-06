Árvore cai na estrada e impede entrada e saída da ilha de Mosqueiro neste domingo, 25

Uma árvore caiu e atravessou as duas pistas próximo à ponte que dá acesso à ilha de Mosqueiro, na manhã deste domingo (25). Neste momento, e por causa do acidente, a entrada e saída de Mosqueiro está bloqueada.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) foi acionado para atender essa ocorrência às 6h30. Militares do Corpo de Bombeiros também estão no local. O acidente ocorreu no km 18. Neste momento, há em torno de um quilômetro de engarrafamento.

A retirada da árvore ainda não começou porque o vegetal caiu em cima de um cabo de energia e os agentes do Detran e os militares do Corpo de Bombeiros aguardam a chegada da concessionária de energia Equatorial para que sejam iniciados esses trabalhos.

