Verão 2023: paraense tem sol, temperaturas elevadas e chuva ao entardecer no fim de semana

Quem pega a estrada rumo às praias ou fica em Belém, neste terceiro final de semana desta temporada de férias de julho, vai contar com sol exuberante, temperaturas altas e chuvas no fim da tarde e começo da noite, a partir desta sexta-feira (14). Isso no norte e nordeste (áreas de praia) do Estado, mas no sul e sudeste, a temperatura deverá chegar a 38°C, ou seja, com muito calor, e sem previsão de chuvas. No oeste, chuvas estão prevista, mas o sol vai estar presente pela manhã. Essa previsão (tendência) é do 1º Distrito de Meteorologia da Amazônia (1° Disme) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Como informou o coordenador do 1º Disme/Inmet, Adriroseo Santos, ao longo do dia na maior parte do Pará haverá sol. No entanto, à tarde ocorre a formação de linhas de instabilidade no litoral do Estado com nuvens que entram para o continente, por efeito de brisas marítimas, provocando as chuvas vespertinas e da noite em forma de pancadas (intensas e de curta duração) localizadas. "Durante o dia, tem sol em todo o nordeste paraense", acrescenta.

Na Grande Belém, a previsão para o sábado (15) é de temperatura mínima de 22°C e máxima de 35° C. No domingo (16), a temperatura mínima deverá ser de 22° C e a máxima, de 34° C.

Na região nordeste paraense, o sábado deverá apresentar temperatura mínima de 23° C e máxima, de máxima 31° C. Já o domingo deverá ser de temperatura mínima de 23° C e máxima, de 32° C. Nas áreas de praia do nordeste paraense, em decorrência de brisas a temperatura maxima

poderá ser inferior a 35°C, como pontua Adriroseo Santos, do 1° Disme/Inmet.

No Arquipélago do Marajó, neste sábado a temperatura mínima deverá ser de 24° C e a máxima, de 34° C. A temperatura mínima, no domingo, deverá ser de 21° C e a máxima, de 35° C.

Já no Baixo Amazonas, o sábado deverá registrar temperatura mínima de 21° C e máxima, de 35° C. No domingo, temperatura mínima de 21° C e máxima, de 35° C. Está prevista a presença de muitas nuvens.

Temperaturas altíssimas

No sudeste paraense, a previsão para o sábado é de temperatura mínima de 23° C e máxima, de 36° C, com presença de muitas nuvens. No domingo, temperatura mínima de 23° C e máxima, de 36° C, com poucas nuvens.

Para o sudoeste paraense, a previsão é de um sábado com temperatura mínima 20° C e máxima, de 38° C, com poucas nuvens. No domingo, temperatura mínima de 21° C e máxima de 38° C, com poucas nuvens.

Marés

O 1° Disme/Inmet informa que considerando que, nos dias 15 e 16 de julho de 2023, as marés em Belém ocorrerão entre

os horários de 10:00 e 11:00 horas e que a previsão de chuvas é para período tarde/noite, não haverá coincidência de chuvas com marés na capital paraense neste final de semana.

De acordo com a Tábua de Marés, elaborada pela Marinha do Brasil, as marés altas ocorrerão na área do Fundeadouro de Salinópolis, no nordeste do Pará. Para esta sexta-feira (14), a maré deverá estar alta, em 4.2 metros às 04h38 e e, 4.1 metros às 17h34.

Neste sábado, a maré vai estar alta em Salinas em 4.3 metros às 05h41; em 4.3 metros às 18h30. No domingo, chegará a 4.4 metros às 06h34 e 19h13.

Confira a altura das marés no Porto de Belém neste fim de semana:

Sexta-feira (14)

02h28 - 1.0

08h30 - 3.0

16h43 - 0.7

21h32 - 2.8

Sábado (15)

03h11 - 0.9

09h19 - 3.1

17h41 - 0.6

22h28 - 2.8

Domingo (16)

04h04 - 0.9

10h08 - 3.1

18h13 - 0.6

23h15 - 2.9