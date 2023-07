Chuva forte em Belém: falta de energia elétrica afetou cerca de 70 mil imóveis da cidade

A forte chuva e ventania que atingiu a capital paraense, na noite de quarta-feira (19), afetou cerca de 70 mil clientes da Equatorial Pará. A concessionária de energia elétrica foi quem confirmou a informação e disse que 85% dos casos já foram solucionados. A Defesa Civil contou que não houve alerta do temporal, já que Belém não possui radar meteorológico, equipamento que ajuda no rastreio deste tipo de evento natural.

Segundo a empresa, as equipes “seguem trabalhando, sem medir esforços, para normalizar completamente o fornecimento de energia elétrica nos trechos dos bairros da Região Metropolitana de Belém”. Apesar de não ter dado uma previsão para que o serviço seja normalizado aos belenenses, a estimativa da Equatorial é de que a luz seja regularizada o menor tempo possível.

A distribuidora reforça que as faltas de energia devem ser registradas nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

'Preocupação com toda a cidade', diz Edmilson Rodrigues

Após o estrago causado pela chuva, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, disse estar preocupado com toda cidade, principalmente áreas periféricas que possam sofrer mais com temporais como o que ocorreu. "A minha preocupação é com toda a cidade, especialmente com os bairros periféricos, as baixadas de Belém, onde as intempéries causam problemas sérios", disse ele, ressaltando ainda a importância de um olhar mais atenção para a "crise climática" e a "crise social".