Edmilson Rodrigues após temporal em Belém: 'Preocupação com toda a cidade'

O caos em que se transformou Belém após a forte chuva que caiu na noite desta quarta-feira (19) resultou na queda de mais de dez árvores e em vários bairros sem energia elétrica. O prefeito Edmilson Rodrigues acompanha a situação de perto, acompanhado de secretários e da Defesa Civil.

A Prefeitura de Belém destacou que mapeia toda a área da capital para encontrar novos pontos de transfornos após a chuva. "Essa intempérie não estava prevista. Assim que ocorreu, chamei vários secretários, para tomar providências, mapear os problemas. Detectamos que cerca de 10 ou mais árvores caíram no centro. Muitos fios quebrados, problemas por interrupção de energia, semáforos...", detalhou.

O gestor municipal disse ainda que, neste momento, a preocupação é com toda a Belém, principalmente áreas periféricas que possam sofrer mais com temporais como o que ocorreu. "A minha preocupação é com toda a cidade, especialmente com os bairros periféricos, as baixadas de Belém, onde as intempéries causam problemas sérios", disse ele, ressaltando ainda a importância de um olha mais atenção para a "crise climática" e a "crise social".