Chuva causa alagamentos em Belém e previsão indica novas pancadas nesta terça (12)

A chuva que atingiu Belém na noite desta segunda-feira (11) foi suficiente para provocar pontos de alagamento em diferentes áreas da cidade. Um dos trechos mais afetados foi na avenida Duque de Caxias, próximo à esquina com a travessa Angustura, no bairro do Marco, onde o acúmulo de água prejudicou a circulação de veículos e pedestres. Imagens recebidas pela reportagem do Grupo Liberal mostram os veículos com dificuldade para trafegar neste ponto da cidade.

De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta segunda era de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e, à noite, “pancadas de chuvas”. A temperatura variou entre 24°C e 32°C. Para esta terça-feira (12), a expectativa é de “sol com muitas nuvens” e pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 24°C e máxima de 31°C.