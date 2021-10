Chegam ao Pará mais 150 mil vacinas do Instituto Butantan nesta segunda (4)

Ainda na tarde desta segunda-feira (4), o Governo do Estado do Pará recebeu 150 mil doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo. Este é o segundo lote da compra direta de um milhão de doses desse imunizante contra a covid-19 feita pelo Estado junto ao Instituto, e a 95º remessa de vacinas recebidas em território paraense. As vacinas chegaram no Aeroporto Internacional de Belém Val-de-Cans Júlio Cezar Ribeiro, em Belém.

A diretora de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Daniele Nunes, orienta os municípios para vacinação de quem ainda não se imunizou. "Com essas vacinas, a recomendação da Sespa aos municípios é que organizem estratégias para vacinar quem ainda não tomou sequer uma vacina contra o coronavírus, ou seja, todo público com 18 anos para mais”, ressalta.

Como pontua o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, o reforço das vacinas contra a covid-19 vai permitir que o Estado prossiga ainda mais na campanha de imunização, o que repercute na redução dos índices da pandemia no Pará. “Com isso, esperamos vacinar rapidamente aqueles que ainda não puderam ser vacinados e aqueles que as faixas de idade não foram contempladas”, afirma.

A equipe de Logística da Sespa recebeu as vacinas no aeroporto e organizou o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio será feito ao longo da semana, por meio de transporte terrestre, aéreo e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Aquisição

A Sespa informa que, realizada em meados de setembro deste ano, a aquisição direta da vacina contra a covid-19 pelo governo estadual não envolveu o Ministério da Saúde (MS) e foi feita em conjunto com outros quatro estados brasileiros: Ceará, Espírito Santo, Piauí e Mato Grosso. Do total de um milhão de doses adquiridas, o Pará já recebeu até agora 400 mil doses. O objetivo é complementar o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Em dados atualizados até esta segunda-feira (4), o vacinômetro da Sespa indica que o Pará já recebeu 10.821.145 doses de imunizantes. No link http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/ a população pode acompanhar o quantitativo dos tipos de vacina recebidos pelo Estado –Oxford/AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac, Pfizer e Janssen, bem como o número e o percentual de vacinados, doses aplicadas e desempenho dos 144 municípios na imunização.