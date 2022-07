Cerca de 30 tartarugas ameaçadas de extinção são encontradas esfaqueadas

Cerca de 30 tartarugas verdes, uma espécie ameaçada de extinção, foram encontradas mortas com um corte no pescoço em uma praia da cidade de Kumejima, na Ilha Okinawa, no Japão. Os animais foram localizados por moradores locais durante a maré baixa.

Inicialmente, o Museu das Tartarugas Marinhas de Kumejima recebeu relatos de tartarugas vivas que estavam presas em uma rede de pesca. Mas, ao chegarem no local, se depararam com dezenas de animais sangrando até a morte. A suspeita da polícia é que as tartarugas tiveram o pescoço perfurado com algum material afiado, uma vez que são consideradas "inconvenientes" pelos pescadores por comerem ervas marinhas da região, o que afasta os peixes.

O jornal japonês Mainichi ouviu um operador de pesca que admitiu ter ferido os animais ao soltar uma rede de pesca. "Muitas delas estavam presas em redes de pesca. Eu desembaralhei algumas e as soltei no mar, mas não consegui soltar as pesadas, então eu as esfaqueei para me livrar delas", confessou. A maioria não sobreviveu aos ferimentos e uma foi recolhida para mais investigações.

