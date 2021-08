Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza terceira feira de adoção de cães e gatos, em Belém

Ter um pet em casa traz benefícios à saúde física e mental, é o que apontam alguns estudos, pois proporciona alegria, ajuda a diminuir o estresse, além de fazer companhia. Mas o cuidado deve ser mútuo. Os bichinhos merecem atenção e promoção de saúde. Quem está pronto para fazer uma adoção responsável, pode comparecer na tarde deste sábado, até às 15h, em um Shopping localizado na avenida Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde, onde acontece a "Terceira Feira de Adoção de Cães e Gatos", promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

"Temos 30 animais que foram resgatados das ruas e estão disponíveis para serem adotados. Esses animais já estão castrados, vacinados e na ocasião da adoção eles são microchipados. Que nada mais é que um formulário virtual, com todos os dados do adotante. Assim, em caso de uma perda desse animal a gente pode localizá-lo, da mesma forma, caso o animal seja abandonado podemos fazer a leitura do microchip e identificar a residência do adotante", explica a Betânia David, coordenadora do CCZ.

Andréia Pinheiro passou pela feira, fez entrevista de adoção responsável, para levar para casa um cãozinho, que ainda não tem nome, mas será escolhido em conjunto com os seus três filhos: "vim à feira, porque eu amo animais e vou fazer uma surpresa para os meus três filhos, que queriam muito um animalzinho. Escolhi adotar, porque eu vou 'tá' tirando mais um filhotinho da rua e isso para nós é muito gratificante. Tô muito emocionada... A gente queria há muito tempo um filhotinho. Nós amamos animais", disse Andréia, não contendo a felicidade.

A Coordenadora do CCZ explica o que é adoção responsável e sobre o protocolo realizado para a mesma: "adoção responsável é uma autoavaliação, se você consegue ter um animal sobre sua posse, se você tem condições financeiras para comprar, por exemplo, uma ração uma ração de qualidade. Levar ao veterinário caso ele adoeça. Manter as condições de sanidade animal e ter tempo para que ele consiga fazer alguma atividade com as pessoas. Isso vai favorecer uma melhoria e conforto aquele pet", explica Betânia.

Na feira é necessário apresentar comprovante de residência, documento de identidade e preencher um formulário com 22 perguntas. Ao ser considerado apto, o adotante leva o animal para casa, com um pacote de ração e uma coleira:"convidamos a todos a conhecer a feirinha de adoção que é um serviço público, uma vez que nós temos essa competência de ajudar esses animais que foram tirados de condições precárias nas ruas. Estão prontos para serem adotados. Nós estimulamos muito para que a prioridade seja a adoção e não a compra dos animais. Uma vez que o sentimento e a relação, não tem preço. Nós incentivamos sempre a ajudar esses animais a terem um lar", finaliza Betânia.

Além das feiras, quem quiser adotar um cão ou gato, pode se dirigir ao Centro de Zoonoses, na Avenida Augusto Montenegro, km 11, de segunda a sexta-feira, de 10h às 13h. É preciso levar um documento de identificação e comprovante de residência. Atualmente o Centro tem cerca de 200 animais prontos para a adoção: vermifugados, castrados ou estão com guia para castração, vacinados contra a raiva e livre de zoonoses.