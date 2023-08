Cemitérios de Belém sofrem com abandono e com a falta de segurança

O abandono dos cemitérios públicos de Belém é uma realidade que vai muito além da falta de cuidado e manutenção apropriadas, refletindo na falta de segurança e também na baixa arrecadação por parte dos ambulantes que trabalham nas cercanias das necrópoles. O Cemitério Parque do Tapanã é um exemplo disso. As sepulturas estão cobertas por mato, pessoas invadem o local para roubar e usar drogas e os enterros são feitos de forma rotativa.

Izilda Araújo trabalha com a venda de flores e outros produtos há 40 anos, em frente ao cemitério do Tapanã. Ela conta que ao longo dessas quatro décadas o cenário mudou consideravelmente. Hoje em dia, além de ocorrerem poucos sepultamentos no local, as visitas do público aos túmulos dos familiares. são escassas.

"Hoje em dia só criança é enterrada aqui e, mesmo assim, isso quase não ocorre, é muito difícil. Mas o que deixa a gente impressionado é que os familiares também não comparecem mais para visitar a sepultura dos parentes. Antes, os domingos eram os dias em que a gente mais faturava; hoje são os que menos vêm gente", observa a ambulante.

Izilda disse que não sabe explicar o motivo dessa mudança de comportamento, mas, ressalta que quando aparece algum visitante, normalmente eles se queixam do abandono e da falta de segurança. "As pessoas ficam com medo de entrar, de andar aí por dentro, pois, realmente o mato tomou conta das sepulturas", diz.

Até para identificar as sepulturas o visitante encontra dificuldade em decorrência da falta de limpeza. Com a evasão dos visitantes, Izilda tem enfrentado alguns prejuízos, especialmente com relação à aquisição das flores naturais, que acabam murchando devido ao longo período de espera por quem as compre. "Tem uma saca separada para jogar fora, pois não tem cliente. Minha venda dos dia foi de R$ 4,75", lamenta.

A Agência Distrital de Icoaraci (Adic), responsável pela administração do Cemitério Parque do Tapanã, informa que a necrópole atualmente aguarda a liberação de novas vagas para realizar sepultamentos.

Em nota enviada à redação integrada de O Liberal, a Adic esclareceu que, na tentativa de dar uma solução emergencial para a questão do déficit de vagas para sepultamentos nos cemitérios municipais, a Prefeitura de Belém adquiriu sepulturas no cemitério particular Parque Nazaré, também localizado no bairro do Tapanã. Os serviços de sepultamento estão ocorrendo normalmente, e podem ser agendados na sede da Agência Distrital de Icoaraci, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos finais de semana e feriados, das 8h às 12h.

Sobre a manutenção do cemitério Parque Tapanã, a Adic informa que garante a roçagem, capinação nas alamedas e arredores das sepulturas, de acordo com o cronograma de limpeza geral dos cemitérios.

O cemitério Santa Izabel, patrimônio histórico de Belém, também enfrenta dificuldades. Trabalhadores que atuam como zeladores reclamam não só da falta de limpeza, mas, também da falta de segurança, já que o cemitério não conta com a presença de agentes da Guarda Municipal 24 horas.

"A gente enfrenta alguns problemas aqui. Além da falta de limpeza do cemitério, o que deixa a gente mais preocupado é a falta de segurança, pois, nós somos contratados para cuidar das sepulturas. Mas, quando estamos aqui ficamos apreensivos, pois temos medo de assalto ou outros tipos de abordagem", declara Silvana Cardoso, que já trabalha como zeladora há mais de 20 anos no Santa Izabel.

Ela conta que já presenciou algumas situações de roubo e que sempre fica assustada. "Aqui um cuida do outro, pois não tem policiamento", explica. Com relação aos sepultamentos, eles ocorrem diariamente e com grande fluxo, diferente da realidade do Cemitério do Tapanã.

Walter Barros trabalha com venda de flores há mais de 30 anos e diz que o movimento no cemitério é frequente. "Hoje nós tivemos dois sepultamentos pela manhã e dois à tarde. No domingo passado foram nove, ou seja, o fluxo é grande", observa o ambulante.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que nos dois cemitérios administrados pela Seurb, Santa Izabel (Guamá) e São Jorge (Marambaia), os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas são realizados diariamente. A Seurb também vem vistoriando e reforçando a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios diariamente. Recentemente as necrópoles municipais receberam grandes mutirões de limpeza por conta do Dia das Mães, transcorrido em maio.