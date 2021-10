Cemitérios de Belém têm serviços de limpeza intensificados para o Dia de Finados

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) intensificou os serviços de limpeza e organização dos cemitérios Santa Izabel (Guamá) e São Jorge (Marambaia) para receber os visitantes no Dia de Finados, lembrado no dia 2 de novembro. Tradicionalmente, essa data concentra o maior fluxo de visitantes. Os cemitérios recebem cerca de 45 mil pessoas nessa época. Para este ano, a estimativa de visitação será divulgada pela Seurb nesta terça-feira (18).

“O objetivo dos serviços é deixar o ambiente mais digno e humanizado para os visitantes. É um mutirão de limpeza muito importante, não só na aparência, mas implica, também, no tráfego e na acessibilidade de visitação”, destaca o diretor do Departamento de Necrópoles (Dane) da Seurb, Lucas Farias.

Mais de 60 agentes de limpeza participam dos serviços nos dois cemitérios administrados pela Seurb. A secretaria tem vistoriado e reforçando a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios. Além disso, os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas começaram em setembro e seguem até as vésperas do Dia de Finados.

“Nós estamos trabalhando diariamente para recuperar as condições dos cemitérios que são administrados pela Seurb. Iniciamos esta semana a instalação de novas placas de identificação nas alamedas do cemitério Santa Izabel com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso dos visitantes que se locomovem pelo local. Por ser um período intenso de visitação nos cemitérios, solicitamos ao público que antecipe as visitações para evitar aglomerações no Dia de Finados. Além disso, é importante fazer uso de máscaras e manter o distanciamento social”, ressalta o secretário de Urbanismo, Deivison Alves.

No cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, a capela foi revitalizada e em abril deste ano foi realizada uma obra extensa no muro da fachada e da lateral. As partes quebradas foram substituídas e ganharam reforço. Além disso, foi construída uma nova estrutura para segurar o muro. Foram instaladas grades e feita uma nova pintura.

Na próxima semana uma reunião será marcada entre as secretarias de Economia (Secon), Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob), Organização Pública, Guarda Municipal de Belém, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para estabelecer as medidas de fiscalização e orientação da população para evitar aglomerações nas necrópoles e prevenir contra a covid-19, para o final de semana do Dia de Finados.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)