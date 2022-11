Ceasa-PA promove castração de cães e gatos até quinta (10)

Começou nesta quarta-feira (9) e prosseguirá até esta quinta-feira (10) a ação de castração de cães e gatos que circulam no Complexo do Mercado da sede das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA). A ação é uma iniciativa da própria Ceasa-PA, por meio do seu Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), via Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O foco é o controle da natalidade dos animais. no local.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) utiliza o Castramóvel, posto itinerante que realiza o procedimento. “O Castramóvel é equipado com mesas de cirurgia, medicamentos necessários ao atendimento aos animais e instrumentos cirúrgicos”, observa a médica veterinária Valéria Araújo. Cerca 30 animais devem ser castrados, e, além do procedimento, também recebem a vacina antirrábica. A realização do procedimento de castração dura em torno de 30 minutos.

O coordenador da ação, médico veterinário Júlio Carneiro, ressaltou que o procedimento é incluso no programa do controle populacional de animais. “O controle da população de cães e gatos é uma preocupação para a saúde pública, estamos trabalhando para garantir o bem-estar dos animais e das pessoas”, salientou.

Como pontuou o presidente da Ceasa-PA, Francisco Chapadinha, "não é apenas reduzir o número de animais que circulam no Complexo das Centrais, mas também é uma forma de sensibilização sobre a necessidade de não se abandonar os animais nas ruas e mercados". "Precisamos pensar também no bem-estar dos animais, e esta ação busca diminuir o índice de abandono, além de vacinar e evitar doenças”, completou o gestor.

A ação prossegue até esta quinta-feira (10) no horário das 8h30 às 13h, no complexo do mercado.