Casamento comunitário: 420 casais celebram união na Assembleia de Deus de Belém

A noite deste sábado (11) foi de emoção e conquista para 420 casais de Belém e do interior do Pará que protagonizaram um casamento comunitário organizado pela Assembleia de Deus em Belém no Templo Central da avenida Governador José Malcher. Como destacou o pastor Philipe Câmara, que presidiu a cerimônia, a união dos noivos integra a programação comemorativa dos 111 anos de fundação da Assembleia de Deus e serviu para os casais darem o testemunho de fé em Jesus e no amor verdadeiro. A Igreja garantiu toda a estrutura física e documental do evento no civil e no religioso.

No casamento, os noivos tiveram direito à Marcha Nupcial, Oração Evocatória, cânticos, Leitura Bíblica, Aconselhamento Pastoral, Declaração de Matrimônio, Compromisso das Alianças, Consumação da Renovação dos Laços e a Bênção Final. Ao final da cerimônia, com as alianças, os noivos beijaram-se em um momento emocionante para as famílias presentes. Entre os casais, havia noivos jovens, senhores e senhoras e pessoas com seus filhos, diversidade de situações que realçou ainda mais a cerimônia.

A cabeleireira Kelly Souza da Silva, 42 anos, casou com Flordoaldo Silva, funcionário de serviços gerais. “Essa cerimônia é uma conquista, com muita luta, perseverança, e o Senhor nos garantiu essa vitória de estar hoje aqui realizando esse sonho”, destacou Kelly. “Eu estou muito feliz por este momento tão esperado, porque estamos há 27 anos juntos e hoje conseguimos realizar o que tanto queríamos”, declarou Flordoaldo. O casal possui 3 filhos e um casal de netos e mora no bairro do Guamá. “Jesus é nossa referência”, completou Kelly.

O casal Jennifer Luane Santos, 21 anos, e Daniel dos Santos, 21 anos, não escondeu o contentamento, “Nós estamos muito felizes, é um momento lindo e inesquecível”, afirmou Jennifer. “Nós vencemos barreiras para estar aqui e, por isso, estamos muito felizes”, declarou Daniel. O casal tem quase um ano de convivência e reside em Ananindeua.

Tradição

Como explicou o pastor Philipe Câmara, o casamento comunitário ocorre nas comemorações do aniversário de fundação da Assembleia de Deus em Belém, mediante convite à comunidade para que a fé que a Igreja que se manifesta dentro do Templo se manifeste fora e para falar daquilo que é central na Assembleia de Deus, a importância da família, a bênção de Deus sobre o casamento. “De maneira que todos os anos nós convidamos a comunidade e servimos às pessoas; toda a documentação, toda a cerimônia, e para aqueles que não podem, vestido, roupa, recepção. Nossa ideia é que nossa cidade tenha uma experiência que valoriza a família e todo ano nós realizamos isso”, afirmou.

Além do casamento comunitário, as comemorações dos 111 anos da Assembleia de Deus em Belém, já foi realizado o evento da Bíblia manuscrita e será realizado um Impacto Humanitário no município de Melgaço, de segunda-feira (13) até quinta-feira (16) e mais a reconstituição, no dia 18, da chegada a Belém dos pastores que fundaram a Igreja Gunnar Vingren e Daniel Berg em 10 de junho de 1911. Cerca de mil pessoas sairão de Belém para servir à população de Melgaço com ações variadas, inclusive, com a entrega de cinco casas e mais a realização de casamento comunitário no dia 14, com 25 casais já confirmados.

“Casamento é primordial, é uma ordem do nosso Deus, e a nossa Igreja trabalha todas as gerações para promover a importância do casamento, não só ensinando, transmitindo valores, mas realizando casamentos”, ressaltou o pastor Philipe Câmara. Como destacou, no evento deste sábado havia casais (a maioria de baixa renda) em situações diferenciadas aguardando pela oportunidade de oficializar a união no civil e no religioso. “Casais que estão dizendo “sim” um ao outro e ao projeto de Deus”, acrescentou.

A comemoração de aniversário da Assembleia de Deus em Belém já faz parte do calendário da cidade. A Igreja Evangélica conta com 540 templos na capital e 140 mil membros. No Pará, a Igreja possui mais de 700 mil membros e 22 milhões em todo o território brasileiro. Por todo o mundo, existem aproximadamente 50 milhões de assembleianos.

Emoção para 420 casais no casamento comunitário da Assembleia de Deus em Belém (Foto: Márcio Nagano / O Liberal)

Convite

Na pregação que fez aos casais, o pastor Philipe Câmara enfatizou a necessidade da vida em família junto com Jesus Cristo. “Convide Jesus para fazer parte do seu casamento, porque ele chega”, afirmou. Pastor Philipe relembrou que o primeiro milagre de Jesus se deu em um casamento, do qual ele estava distante três dias de viagem (a transformação da água em vinho)”. “Portanto, se você convida, Jesus vem”, reforçou. Os casais devem ler a Bíblia, cultivar bons pensamentos e frequentar regularmente a Igreja, como fizeram nesta noite de sábado.

Bíblia

Cada um dos 420 casais recebeu uma Bíblia, ofertada pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). O pastor Adriano Casanova, secretário regional da SBB em Belém, observou que “cada casal ganhando esse presente precioso é importante porque aonde a Palavra de Deus chega, ela transforma vidas”.

Odalvo Santos, pastor auxiliar no Templo Central e coordenador da Missão Famílias em Belém, disse que o casamento comunitário “envolve a Igreja toda” por ser “uma instituição criada por Deus”. Como frisou o pastor Oséas Soares, coordenador do casamento comunitário explicou que foram analisados 560 documentos para o preenchimento de 511 vagas. No entanto, por causa de pendências de documentação para o casamento, as vagas não preenchidas agora ficam para um outro momento. Ao final da cerimônia, os casais e famílias se confraternizaram.