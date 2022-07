Carro é ‘engolido’ na praia do Amor em Outeiro; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas chamou atenção dos internautas nesta quinta-feira (21). Nas imagens, banhistas aparecem tentando banhistas retirar um automóvel que está sendo levado pelas ondas da praia do Amor, em Outeiro, distrito de Belém. O caso ocorreu na manhã de hoje, segundo informou a página na web Outeiro News.

O registro mostra um grupo de pessoas tentando retirar o carro da praia, entre eles, salva-vidas do Corpo de Bombeiros. Segundo a página, o veículo foi retirado do local e já não estava lá durante a tarde. Casos como esse ocorrem com maior frequência em Salinas, durante as férias escolares. Nesta época do ano, vídeos de automóveis sendo “engolidos” pelas águas surgem constantemente na internet.