Carnaval: PRF registra 55 pessoas mortas no Brasil; Pará não tem óbitos, mas 34 casos de alcoolemia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na tarde desta segunda-feira (28) um balanço parcial da Operação Carnaval, da Corporação, englobando a fiscalização do dia 25, sexta-feira, até o dia 27, domingo. Em três dias de ações, foram verificados 9 acidentes, com nenhuma vítima fatal, até agora. Foram realizados 1.064 testes (etilômetros). Um total (parcial) de 6.759 pessoas e 6.069 veículos foram fiscalizados.

Foram efetuados 807 autos de infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), envolvendo todos os tipos de irregularidades. As infrações mais recorrentes são: - Condutor ou passageiro sem Capacete: 83; - Ultrapassagem em faixa contínua: 78; - Condutor e passageiro sem cinto de segurança: 54; - Criança sem DRC: 39; - Alcoolemia: 34; - Descanso do Motorista Profissional: 18.

Óbitos nas estradas

Desde sexta-feira (25), 55 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais do Brasil, de acordo com balanço parcial da Operação Carnaval divulgado nesta segunda-feira (28) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ficaram feridas 730 pessoas em acidentes ao longo do feriado. As informações são da Agência Brasil.

Até o momento, 1,6 mil motoristas foram autuados por dirigirem embriagados. A PRF também multou 4,1 mil motoristas por falta de uso do cinto de segurança. As ultrapassagens perigosas foram a razão de outras 5,5 mil autuações durante o feriado.

A PRF fez 579 prisões durante a Operação Carnaval deste ano. Foram recuperados 121 veículos roubados e apreendidas 25 armas de fogo. Os resultados foram obtidos com a fiscalização de 66,5 mil veículos. Para este Carnaval, a PRF intensificou o policiamento nas rodovias federais, com rondas e policiais posicionados em trechos mais movimentados ou com mais índice de acidentes e infrações de trânsito.