Movimentação no Terminal Rodoviário de Belém é tranquila na manhã desta segunda; veja

No Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, a movimentação era tranquila nesta segunda-feira de Carnaval (28). Quem deixou para viajar durante a manhã, não encontrou filas nem demora no período de embarque, tanto no setor de viagens intermunicipais, quanto no de interestaduais.

Segundo a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), empresa administradora do terminal, é esperado um aumento de 20% no número de embarques, com relação ao período antes da pandemia, em 2019. Até o fim do carnaval, na Quarta-feira de Cinzas (02 de março), a expectativa é que 33.900 pessoas saiam da cidade.

A Sinart também informou que os destinos mais procurados neste período estão sendo: Mosqueiro, Vigia, Cametá, Bragança, Marudá e Curuça, entre as viagens dentro do estado. Já entre as saídas interestaduais, os principais destinos são: São Luís, Salvador, Natal, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.

O feriado sem carnaval de rua não interferiu nos planos de viagem

A confeiteira Ilca Pacheco aproveitou a tranquilidade desta segunda-feira para sair com a família, as duas filhas e os dois netos, com destino à ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Ela conta que, por causa do trabalho, não pôde viajar durante o final de semana. “Eu tenho esses dois dias de folga ainda, segunda e terça, então a gente vai aproveitar”, comenta.

Para ela, o fato de não haver carnaval de rua, devido ao decreto estadual nº 2.044, não é um impedimento para a diversão em família. Ilca afirma que o carnaval é apenas uma oportunidade de folga, para um tempo de descanso. “Não mudou nossos planos, porque o nosso objetivo é descansar mesmo, então não faz diferença essa proibição do carnaval”, garantiu.

Quem também saiu para descansar e aproveitar a folga em Mosqueiro foi Raíssa Oliveira e o filho, Júnior. Para ela, a escolha pela segunda-feira foi estratégica: “A gente escolheu hoje porque é mais tranquilo do que o final de semana, geralmente”, ela explica.

A percepção de Raíssa coincide com a realidade segundo a empresa Coopetran, que vende passagens para Mosqueiro no terminal. A empresa conta que o movimento no fim de semana, principalmente entre sexta e sábado (25 e 26), foi muito mais intenso do que estava sendo nesta segunda, mas garante que, ainda assim, todos os ônibus estavam saindo com lotação completa.