Carnaval em Mosqueiro terá monitoramento 24h da segurança pública

Em reunião na tarde desta terça-feira (15), na sede da Agência Distrital de Mosqueiro, foi definido o esquema de segurança pública para o feriadão do período de Carnaval ainda neste mês, inclusive, com atuação da Guarda Municipal de Belém em monitoramento 24h, em ônibus, mediante parceria com as polícias Militar e Civil. A agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, destacou que, além da suspensão, em novembro de 2021, da programação oficial municipal(desfiles oficiais) de agremiações carnavalescas, em virtude da pandemia, também estão proibidos bloquinhos de foliões na ilha.

Vanessa Egla presidiu a reunião, na sede da Agência Distrital. "Nós nos reunimos com a Guarda Municipal que garantiu para Mosqueiro um ônibus-monitoramento 24h interligado com o Ciop (Centro Integrado de Operações), ou seja, o Distrito de Mosqueiro, em vários pontos, estará monitorado pelo ônibus da Guarda Municipal. Essa ação é integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros receberá reforço, para dar tranquilidade aos banhistas. Recebemos também a Polícia Militar que estará recebendo reforço de 60 homens, além de quatro viaturas, da Rotam (Ronda Tática Metropolitana), da Policiamento Especializado, policiais em motos", ressaltou Vanessa Egla.

A Agência Distrital terá a parceria estratégica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) além da Polícia Civil.

Sem blocos

A partir de decretos municipal e estadual, não haverá manifestações carnavalescas em 2022, como desfiles oficiais e de rua. "A gente já está adiantando a todos que os blocos de Carnaval, os famosos bloquinhos, eles estão proibidos pelo decreto municipal e pelo decreto estadual, e hoje, em reunião, a DPA (Divisão de Polícia Administrativa) reforçou essa proibição", concluiu a agente distrital de Mosqueiro.