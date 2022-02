Carnaval: Crianças querem é vestir a fantasia

Se um adulto gosta de pular o Carnaval, a criançada também é adepta da folia de Momo. Os bailes infantis estão na programação de muitos responsáveis durante esse período. E são também uma oportunidade para se jogar na folia a caráter.

Luiza Bembom, mãe de Malu, entra no clima, pois ama Carnaval e sempre aproveita para curtir as festas, da micareta aos bailes. Do coração à barriga, o amor pela folia tornou a pequena Malu, 6 anos, uma foliã nata. “Eu amo Carnaval, o meu aniversário de 15 anos foi uma micareta e depois fiz os 15 dos 15 com o mesmo tema”, disse Luiza.

Com pouca idade, Malu deu seus primeiros passos em um bloquinho de Carnaval pelas ruas de Belém e de abadá. Mas o que ela gosta mesmo é de se fantasiar. No Carnaval e no Halloween, ela aproveita a criatividade da mãe e entrega os melhores looks. Já teve pipoca, batata frita, Mortícia Addams, Lisa Simpson, unicórnio, donuts, entre outros.

“Todo ano as pessoas já ficam apreensivas com a fantasia da Malu. E tem mais, ela não gosta de repetir, se forma mais de um baile por ano, em todos os eventos é um look único e original. E nós temos um acordo, ela não pode contar o tema até que chegue o dia de usar a fantasia”, revela Luiza.

Quem conhece Malu encontra uma foliã orgulhosa dos seus looks. Guardados em um grande organizador transparente, ela mostra tudo o que já usou nas suas festas carnavalescas. São dezenas de roupas guardadas com muito carinho e para serem exibidas como relíquias. “Eu gosto mais da fantasia de batata frita, que me dá vontade de comer”, revela Malu.

Mesmo pedindo discrição sobre o look deste ano, a pequena antecipa, orgulhosa: “será de máquina de chiclete”. Os familiares e amigos já ficam imaginando o que a dupla vai entregar em 2022, muito colorido, bola e criatividade.

A ideia pode surgir da mamãe Luiza, que conta com a tia Cleide Alves, que é estudante de moda, para a confecção da fantasia, mas claro que precisa ter a aprovação de quem vai usar. Muitas vezes é a própria Malu que escolhe o modelo que quer vestir, Luiza conta que no Halloween de 2021, ela queria usar a roupa do "palhaço que pegava as crianças". Sem entender o que era, foi preciso correr para a internet e se atualizar. Malu queria usar a fantasia do personagem "It -A Coisa" para a festa escolar.

Por conta da dificuldade em desenvolver a fantasia, ela mudou para o look de Mortícia Addams, e entregou não só uma fantasia perfeita, como interpretou a personagem com uma atuação única.