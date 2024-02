Carnaval 2024: Fluxo de veículos é intenso na saída da cidade na noite desta sexta-feira (9)

A BR-316 registra um fluxo intenso de veículos no perímetro que se estende do viaduto do Coqueiro até o KM 10, em Marituba, por conta do movimento de saída da cidade para as festas de Carnaval, na noite desta sexta-feira (9). É o que informa o boletim repassado por volta das 19h pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

O órgão informa que mantém equipes de fiscalização orientando os motoristas em vários trechos da rodovia. O Departamento reforçou o efetivo de agentes na BR-316. O objetivo é garantir segurança e fluidez no trânsito para quem está deixando a capital rumo aos municípios do interior.

Esse ano, a Operação Carnaval conta com 250 agentes distribuídos por 17 municípios - 40 deles fazem o monitoramento na BR-316, tanto na saída como na entrada da cidade. Em Marituba, o trânsito tende a ficar mais lento em razão das faixas de travessia de pedestres, o que requer maior atenção dos condutores.

VEJA MAIS

Este ano, a fiscalização do Detran está atenta aos principais fatores de risco de acidentes, especialmente a direção alcoolizada e o excesso de velocidade. Além disso, os agentes estarão atentos ao uso obrigatório do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, ultrapassagem perigosa e uso do celular pelo condutor.

Na manhã desta sexta-feira (9), o movimento foi considerado tranquilo e sem pontos de lentidão nos 18 quilômetros de jurisdição do órgão.