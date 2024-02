Carnaval 2024: Estação das Docas terá programação especial na terça-feira (13)

A Estação das Docas recebe, na terça-feira de carnaval (13), a edição de 2024 do tradicional "Bailinho da Estação", no Armazém 3 do complexo turístico. A programação gratuita inicia às 16h, com portões abertos ao público, e contará com show, cortejo de boizinho, brincadeiras e praça de alimentação.

A banda de fanfarra Odivelense, junto ao Boi Catiguria, vão sair em cortejo pela orla, convidando todos para a festa. Enquanto isso, no palco montado no Armazém 3, a turma do Clube da Animação promoverá momentos de recreação com as crianças, no período de 17h às 18h.

A partir das 18h terá início o show da banda ‘Trem da Fantasia’, que atua há nove anos com animação infantil e promete um repertório dançante com muita alegria e diversão para os foliões. “Durante o show, tocamos músicas para toda a família se divertir, desde sucessos nostálgicos até as canções atuais, sempre em ritmo de Carnaval. Nossa expectativa é de um show bastante alegre e dançante”, conta Juka de Jesus, integrante da banda.

O evento conta, ainda, com lojinhas de adereços, oficinas de artes e brinquedos, além de praça de alimentação. “O Bailinho de Carnaval da Estação já é uma tradição em Belém, e por isso sempre buscamos entregar ao público uma festa alegre, com qualidade e segurança. A expectativa é de que centenas de pessoas possam aproveitar esse dia”, declara Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000.

Serviço

Bailinho de Carnaval da Estação

Data: 13 de fevereiro

Horário: 16h às 21h

Entrada franca



Programação

16h - Abertura dos portões

16h30 - Cortejo Bandinha de fanfarra Odivelense e boi Catiguria - Orla

17h às 18h - Clube da Animação com Tio Artur e o Tio Raí - Armazém 3

18h - Show da Banda Trem da Fantasia - Armazém 3