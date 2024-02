Carnaval 2024: Paraenses estão mais dispostos a gastar neste período

A pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads, no período de 8 a 14 de janeiro, ouviu paraenses para entender o quanto estariam dispostos a gastar neste carnaval. Segundo os dados, 38% dos entrevistados preveem gastar até R$500 reais e mais da metade estão dispostos a gastar mais do que esse valor. A maioria das despesas gira em torno da produção de fantasias, hospedagem e consumo.

A figurinista, Lene Santos, está entre as pessoas que investem todos os anos na preparação do carnaval e conta que gosta de sair com mais de uma fantasia durante o feriado. “As minhas fantasias para o dia a dia, que no mínimo eu tenho três, mas o máximo não sei nem dizer quantas (...) eu gasto em média R$700 eu acredito”, afirma.

Embora tenha o hábito de usar várias fantasias em um mesmo dia, acredita não gastar tanto usando apenas partes de fantasias e reaproveitando materiais que já possui. “ Eu uso só parte de fantasia, eu não uso uma fantasia inteira, uso só o top, só cabeça, enfim, eu vou montando as fantasias com o que eu já tenho em casa”, lembra.

O levantamento ouviu 6.185 paraenses sobre as estimativas de gastos para o carnaval 2023, entre as respostas, o público também se prepara para as despesas com viagens e consumo. Para 23% dos entrevistados, o período da folia será aproveitado para participar de blocos de carnaval. Do total, 20% ainda afirmam que vão à praia, o mesmo percentual de pessoas que pretendem ficar em casa.

A pesquisa também estabeleceu um teto de gastos que uma parcela dos paraenses estão dispostos a gastar. De acordo com os dados coletados, 51% dos entrevistados estão dispostos a gastar mais que o mínimo de quinhentos reais, desse valor, 7% pretende investir até cinco mil reais com as despesas para aproveitar a folia.

Neste ano, a figurinista planeja algo diferente das comemorações anteriores, com uma viagem para o interior do estado, e conta quais as despesas para este ano. “Eu faço uma hospedagem, faço uma reserva para os cinco dias e custou esse ano para esses cinco dias R$1500 reais para duas pessoas, três pessoas no máximo”.

O estudo também aponta que a maioria das pessoas pensa em carnaval com cervejas e bebidas alcóolicas, o equivalente a 34%. Ainda aparecem 24% dos entrevistados que pensam em fantasias e acessórios, seguidos de 16% que foca em beleza e maquiagem. A maior parcela do público da pesquisa, possui entre 18 a 24 anos, representando 49% dos respondentes.