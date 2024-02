Usinas da Paz iniciam programações gratuitas à população no Carnaval

As Usinas da Paz terão uma programação especial no período de Carnaval. Crianças, jovens e famílias poderão se divertir com atividades gratuitas. A Fundação ParáPaz, por meio do projeto “Espaços Abertos”, as Usinas da Paz iniciaram o tradicional bailinho de Carnaval, na última quarta-feira (31) em Parauapebas, na Região de Integração Carajás, sudeste paraense. As atividades continuam a partir de segunda-feira, dia 5, na UsiPaz da Terra-Firme.

A programação conta com customização de máscaras, construção de painéis carnavalescos, pintura facial, desfile de fantasias, marchinhas de carnaval e muito confete e serpentina.

As atividades continua na próxima terça-feira (06) com atividades no Jurunas/Condor. Na quarta-feira (07), haverá programação na UsiPaz do Guamá e para encerrar a semana na quinta-feira (08) nas Usinas da Paz Cabanagem e Bengui. Na penúltima semana de fevereiro, no dia 20, será a vez do bailinho na UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará), e no dia 22, na Antônia Corrêa (Nova União).

“A iniciativa, chamada de 'Brincando com o Carnaval', tem o intuito de promover atividades educativas, brincadeiras cooperativas, resgatando a cultura e incentivando a socialização e, ainda, trabalhando a conscientização contra a violência e o uso de drogas pelas nossas crianças e adolescentes”, ressaltou o coordenador dos "Espaços Abertos", Carlos Valente.

As atividades proporcionam um ambiente inclusivo, onde as crianças podem se divertir em um local seguro, de forma gratuita, e se sentir parte de algo positivo, independentemente de sua situação socioeconômica. As brincadeiras de pintura e outras atividades artísticas estimulam a criatividade e ajudam na distração de possíveis dificuldades que enfrentam no dia a dia.

Inclusão social - Em Canaã dos Carajás, na região sudeste paraense, o bailinho aconteceu na manhã desta sexta-feira (02), com as mesmas programações. Larissa Ketlem, de 11 anos, foi uma das diversas crianças que brincaram e ficou bem contente em ter conhecido a UsiPaz.

“Achei bem legal e bem divertido, não esperava por isso. Fiz muitas coisas, dancei, cantei e aprendi que temos que dar valor à brincadeira, à diversão e de como é bom ser criança. Não conhecia aqui e fiquei impressionada com tudo, com o espaço. Espero voltar”, comentou a jovem.

A coordenadora da ParáPaz nas Usinas, Rita Melo, enfatizou que além de possibilitar a interação entre as crianças e suas famílias, já que todos são bem-vindos, outro objetivo era mobilizar escolas e centros comunitários para divulgar os serviços ofertados diariamente nas Usinas. “Trazemos um Carnaval diferente e queremos integrar, junto com a comunidade, os que não conheciam a Usina para que possam frequentar, usufruir o que o Estado oferece e terem suas vidas transformadas”, concluiu.

Veja a programação das Usinas da Paz em fevereiro:

Dia 05/02 – UsiPaz Terra Firme

Dia 06/02 – Jurunas/Condor

Dia 07/02 - Guamá

Dia 08/02 – Cabanagem e Bengui

Dia 20/02 – Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará)

Dia 22/02 - Antônia Corrêa (Nova União)