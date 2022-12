Cantatas de Natal da Assembleia de Deus completam 25 anos com programação até domingo (25)

Há 25 anos a Assembleia de Deus, no Pará, promove as cantatas de Natal, como forma de homenagear Jesus Cristo e envolver a comunidade. As cantatas ocorrem neste sábado (24) e domingo (25), no Templo Central da Assembleia de Deus, sempre às 17h30 e 19h30. É aberto ao público e a sugestão é que cada pessoa leve um quilo de alimento para as doações promovidas pela igreja.

Todos os anos as cantatas vêm com o tema "Natal de Belém" , que remete a Belém do Pará e Belém de Judá, cidade onde Jesus nasceu . Este ano, o sub-tema é "Natal de Jesus: caminho, verdade e vida", pois a pastora Rebekah Câmara reforça que próprio Jesus disse, "eu sou o caminho, a verdade a vida", pontua a pastora.

A cantata vai trabalhar a centralidade de Cristo no Natal mostrando que há mais de 2 mil anos o Natal é celebrado. Durante a programação dos dois dias, a Assembleia vai envolver a universalidade entre países e continentes. "Vamos ter cinco continentes cantando e falando sobre o natal", completa.

A programação especial de natal envolve crianças , adolescentes, jovens, adultos e idosos, os quais compõem vários núcleos que são formados pelo teatro, coral, orquestra, equipe técnica e entre outros grupos de atividades. Ao todo, são mais de 700 pessoas envolvidas.

O pastor da Assembleia de Deus, Philipe Câmara, destaca que o lema da igreja diz: " tudo que tem a ver com Jesus tem a ver conosco. O natal acontece todo o dia, mas se convencionou que essa é a data que se comemora o Natal e nós aproveitamos a oportunidade para homenagear Jesus. Jesus está na midia, nos presépios, nos shoppings , nas praças e não poderia ser diferente, na igreja, por isso nos reunimos nesta data", pontua o pastor.

Philipe Câmara acrescenta ainda que se trata de um movimento de 25 anos , onde a comunidade presenteia Jesus com todo esse envolvimento e dedicação. "Todos os anos apresentamos quatro musicais e é uma dedicação que começa três meses antes para pensar e preparar tudo. E quando a gente vê tudo isso acontecendo a gente entende que essa é a forma de presentear Jesus", pontua.

O que é cantata

Cantata é um tipo de composição vocal, para uma ou mais vozes, com acompanhamento instrumental, às vezes também com coro, de inspiração religiosa ou profana, contendo normalmente mais de um movimento e cujo texto, em vez de ser historiado, descrevendo um fato dramático qualquer, é lírico, descrevendo uma situação psicológica.



É o gênero mais importante de música de câmara vocal do período barroco, o principal elemento musical do culto luterano. Desde o final do século XVIII, o termo foi aplicado a uma ampla variedade de obras, sacras e seculares, na maioria para coro e orquestra, desde as cantatas de Beethoven por ocasião da morte e sucessão de imperadores, até as cantatas soviéticas patrióticas de Shostakovich.



Sábado, 24

17h30 - 1ª Apresentação - Coral e Orquestra

19h30 - 2ª Apresentação - Coral e Orquestra

Domingo, 25

17h30 - 3ª Apresentação - Coral e Orquestra

19h30 - 4ª Apresentação - Coral e Orquestra

Local: Templo Central da Assembleia de Deus (Av. Gov. José Malcher, 1571 - Nazaré)