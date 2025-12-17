cantata de natal proporciona momento de acolhimento no hospital dom luiz I, em belém

Uma Cantata de Natal será realizada na escadaria do Hospital Dom Luiz I, em Belém, nesta sexta-feira (19), às 18 horas. O evento contará com apresentações de corais natalinos e a participação especial do Papai Noel, em uma programação aberta ao público.

Promovida pelo Hospital Beneficente Portuguesa, que administra o "Dom Luiz I", a cantata faz parte das ações de Natal da instituição e propõe um momento de encontro, acolhimento e emoção para pacientes, familiares, colaboradores e visitantes. A iniciativa reforça valores como solidariedade, esperança e cuidado humanizado, tão presentes no dia a dia do hospital.

Ao longo da apresentação, o público poderá apreciar um repertório com músicas tradicionais natalinas, criando um clima de celebração e sensibilidade. A presença do Papai Noel completa o momento, levando mensagens de alegria e renovação. Com ações como essa, o Hospital Beneficente Portuguesa informa que reafirma seu compromisso com o bem-estar emocional e com a promoção de experiências que fortalecem o vínculo com a comunidade, indo além do cuidado clínico.

SERVIÇO:

Evento: Cantata de Natal

Local: Escadaria do Hospital Dom Luiz I, na avenida Generalíssimo Deodoro

Data: 19 de dezembro

Horário: 18h

Atrações: Corais natalinos e Papai Noel