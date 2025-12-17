Capa Jornal Amazônia
Cantata de Natal proporciona momento de acolhimento no Hospital Dom Luiz I, em Belém

O evento contará com apresentações de corais natalinos e a participação especial do Papai Noel; a programação é aberta ao público

Dilson Pimentel
fonte

A imagem mostra a inauguração da iluminação externa do Hospital Dom Luiz I, em 2023 (Foto: Cristino Martins | O Liberal (Arquivo))

Uma Cantata de Natal será realizada na escadaria do Hospital Dom Luiz I, em Belém, nesta sexta-feira (19), às 18 horas. O evento contará com apresentações de corais natalinos e a participação especial do Papai Noel, em uma programação aberta ao público.

Promovida pelo Hospital Beneficente Portuguesa, que administra o "Dom Luiz I", a cantata faz parte das ações de Natal da instituição e propõe um momento de encontro, acolhimento e emoção para pacientes, familiares, colaboradores e visitantes. A iniciativa reforça valores como solidariedade, esperança e cuidado humanizado, tão presentes no dia a dia do hospital.

Ao longo da apresentação, o público poderá apreciar um repertório com músicas tradicionais natalinas, criando um clima de celebração e sensibilidade. A presença do Papai Noel completa o momento, levando mensagens de alegria e renovação. Com ações como essa, o Hospital Beneficente Portuguesa informa que reafirma seu compromisso com o bem-estar emocional e com a promoção de experiências que fortalecem o vínculo com a comunidade, indo além do cuidado clínico.

SERVIÇO:

Evento: Cantata de Natal

Local: Escadaria do Hospital Dom Luiz I, na  avenida Generalíssimo Deodoro

Data: 19 de dezembro

Horário: 18h

Atrações: Corais natalinos e Papai Noel

