Natal em Belém: Beneficente Portuguesa inaugura iluminação natalina do Hospital Dom Luiz I

O projeto inédito "Luzes da BP", organizado pela Beneficente Portuguesa do Pará, entregou à população da Cidade de Belém (PA), na noite desta sexta-feira (24), um presente muito especial: a inauguração da iluminação externa do Hospital Dom Luiz I, com 169 anos de funcionamento, na avenida Generalíssimo Deodoro, 868, entre Boaventura da Silva e João Balbi, no bairro do Umarazil. A partir de agora, quem passar por esse perímetro da cidade, todos os dias, poderá conferir as luzes no conhecido Hospital da Beneficente Portuguesa. A entrega do sistema de iluminação foi coordenado pelo presidente da instituição, Alírio Gonçalves, e pela vice-presidente Regina Oliveira, juntamente com os demais integrantes da Diretoria.

A inauguração das "Luzes da BP" contou com apresentação de dois corais; a encenação do nascimento de Jesus no hospital, sendo Maria, grávida, ao lado de José, sendo recebido por uma enfermeira da unidade hospitalar de saúde; e, também a programação contou com a presença especial do Papai Noel.

A dramatização do nascimento de Jesus mobilizou os atores Marília Araújo e Carlos Serrão, do Espaço de Dança do Grêmio Literário e Recreativo Português, e a enfermeira Cláudia Félix, coordenadora da UTI do Hospital Dom Luiz I. O Papai Noel foi interpretado por Ferdinando Silva. Na encenação, José e Maria foram recepcionados pela enfermeira, e juntos sobem a escadaria central do Dom Luiz I. Na volta, ao local, Maria, ladeada por José a enfermeira, exibiu o filho Jesus ao público, sob aplausos da plateia.

O público aplaudiu muito as apresentações do Coral Infantil do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), coordenado por Leide Dayana Ferreira, e do Coro Carlos Gomes, coordenador pela maestrina cubana Maria Antônia Gimenez e Mariane Lima.

As pessoas aproveitaram para tirar fotos com Papai Noel, na famosa cadeira do Bom Velhinho, na entrada do hospital. Muita gente que passou pela frente do Hospital Dom Luiz I, seja de carro ou a pé, não deixou de registrar em fotos e vídeo a iluminação natalina na capital paraense. O presidente da Beneficente Portuguesa, Alírio Gonçalves, destacou que desde os testes a iluminação já chamava atenção do público.

Inovação

Com destacou a vice-presidente da Beneficente Portuguesa, Regina Oliveira, "esse é um projeto inovador, surgiu de uma ideia do nosso presidente Alírio Gonçalves que dormiu, sonhou e nos convidou a concretizar o sonho. Esse projeto, esse momento na Beneficente representa um acolhimento, porque nós não nos preocupamos em somente cuidar do corpo dos pacientes, se preocupa em cuidar do espírito dos pacientes". "Então, todos os eventos dedicados a Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, a gente sempre traz para o hospital, porque a fé com emoção ajuda você a ter vontade de se curar, a gente ajuda o médico", acrescentou.

Um conjunto de 1.800 funcionários, fora os médicos, integra o Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa, que reúne os hospitais Dom Luiz I e São João de Deus. Quando for inaugurado um novo bloco no hospital São João de Deus, a Beneficente será um dos maiores do Norte do Brasil em número de leitos. O capelão do hospital, padre João Paulo Celestino deu a bênção à iluminação do Dom Luiz I, ao próprio ambiente hospitalar e ao público, que rezou o "Pai Nosso".

Emocionado, o presidente da Beneficente Portuguesa, Alírio Gonçalves, enfatizou que todos ganham com a iluminação natalina do Hospital Dom Luiz I. "Iluminados esse belíssimo prédio que torna a Belém cada vez mais bonita, e agora as Luzes de Natal da BP vêm para marcar a história", ressaltou.

"Eu amanheci um dia, reuni a Diretoria, e disse 'vamos fazer as Luzes de Natal da BP, vamos fazer o mais bonito Natal aqui, em Belém", detalhou Alírio Gonçalves. Ele acrescentou que o projeto beneficia pacientes, profissionais de saúde e público em geral, "porque aqui representa a paz, a saúde, essas luzes vêm beneficiar tanto o paciente como a todos que fazem a Cidade de Belém" finalizou.