Câncer de mama: Onde fazer exames gratuitos de mama e axilas em Belém? Veja como agendar

O câncer de mama é considerado um dos tipos de câncer que mais atingem mulheres no Brasil. No entanto, com o diagnóstico precoce, é possível aumentar as chances de cura.

Com o objetivo de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença entre as mulheres paraenses, a Afya Educação Médica Belém oferecerá exames gratuitos de ultrassom de mama e axilas nesta sexta-feira (27) e no sábado (28).

O exame de ultrassom auxilia na investigação de nódulos e alterações nas mamas e axilas, sendo um procedimento seguro, indolor, sem uso de radiação e com duração média de 15 minutos. Além do atendimento à população, a iniciativa também contribui para a formação prática de médicos que participam da pós-graduação em ultrassonografia da instituição, ampliando a qualificação profissional e fortalecendo a assistência em saúde na região.

De acordo com a diretora da unidade, Thaís Fernandes, facilitar o acesso aos exames é essencial para reduzir diagnósticos tardios da doença. “O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura. Garantir esse acesso é uma forma de promover saúde e conscientização, além de contribuir diretamente para salvar vidas”, afirma.

Como agendar

As interessadas devem realizar o agendamento prévio pelo WhatsApp (91) 99126-7668. As vagas são limitadas.

Serviço

Exames gratuitos de ultrassom de mama e axilas

Data: 27 e 28 de fevereiro

Como agendar: pelo WhatsApp (91) 99126-7668

