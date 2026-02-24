Leite em pó desnatado substitui whey protein? Especialistas chamam atenção para troca

Vídeos circulando nas redes sociais sugerem trocar o whey protein por leite em pó desnatado como forma de economizar. Porém, especialistas alertam que os dois produtos têm funções nutricionais diferentes e não podem ser considerados equivalentes para quem busca ganho de massa muscular.

A decisão depende do conjunto da dieta, dos objetivos do treino e não deve ser aplicada como regra geral. Saiba mais sobre qual a finalidade dos dois.

Para quem o whey protein é indicado?

O whey protein é um suplemento alimentar obtido a partir do soro do leite. Ele se destaca por ser rico em proteínas e com baixo teor de carboidratos e gorduras, oferecendo uma fonte concentrada de nutrientes para o desenvolvimento muscular.

Segundo nutricionistas, o whey protein é indicado principalmente para atletas de alto rendimento, pessoas com necessidades proteicas aumentadas que não conseguem suprir toda a demanda apenas pela alimentação, indivíduos com restrições fisiológicas ou idade avançada, e ainda para quem busca praticidade na rotina ou versatilidade em receitas.

Além disso, o suplemento é útil para quem tem dificuldade de consumir grandes volumes de alimentos ou restrição de apetite, como pessoas que não conseguem ingerir proteína logo no café da manhã. Nesse contexto, o whey pode facilitar a ingestão necessária de proteínas sem sobrecarregar a dieta.

Como o leite em pó desnatado auxilia nas proteínas?

Já o leite em pó desnatado também contém proteínas, mas em quantidade menor, além de apresentar maior concentração de carboidratos na forma de lactose. Apesar de ser um alimento nutritivo que pode complementar a ingestão diária de proteínas, ele não substitui o whey como suplemento específico.

Segundo especialistas, o leite em pó desnatado pode ser uma alternativa interessante para aumentar a ingestão diária de proteínas e cálcio, especialmente para quem busca complementar a dieta sem recorrer a suplementos. De acordo com guias alimentares nacionais e internacionais, o consumo de três porções diárias de leite é suficiente para atender às necessidades de cálcio do organismo, destaca a nutricionista Barros.

Para quem deseja apenas complementar a ingestão proteica diária, o leite em pó desnatado pode cumprir essa função. A recomendação é optar pela versão desnatada para evitar excesso de gorduras ao longo do dia.

No entanto, especialistas reforçam que o leite em pó não substitui o whey protein para objetivos específicos, como ganho de massa muscular ou necessidades proteicas elevadas, já que os dois produtos têm funções nutricionais diferentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).