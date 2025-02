'Rato de academia': internauta flagra roedor comendo whey protein e vídeo viraliza na web; veja

Uma mulher registrou uma cena inusitada ao abrir um pacote de whey protein: um rato dentro da embalagem. As imagens do pequeno roedor se alimentando com o suplemento viralizaram nas redes sociais, provocando risadas entre os internautas.

No vídeo, é possível ver o rato "empanado" com o pó do suplemento enquanto se alimenta. A autora do vídeo expressou indignação com a situação, comentando em tom de brincadeira. "Eu já vi de tudo, mas rato que toma whey é a primeira vez. Meu irmão, que ódio! Por isso que ele tá gordinho".

Os internautas caíram na gargalhada e comentaram no post:

“E não é que achei ele bonitinho? Achei que fosse um pedaço de bombril”, comentou a primeira.

“Ratatouille tá provando a nova receita!!! kkkk”, disse outro internauta.

“Foi assim que surgiu o Mestre Splinter”, brincou um terceiro.

“O verdadeiro rato de academia! kkkkk”, escreveu outra pessoa.