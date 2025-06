Anvisa suspende venda de whey protein e canela em pó com substaâncias irregulares; veja

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta segunda-feira (23), o recolhimento de um lote e a suspensão da venda e da propaganda do suplemento proteico 100% Full Whey, da marca Fullife Nutrition, produzido pela empresa SFS Alimentos Ltda.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União após análise laboratorial identificar a presença de glúten no lote 2408J5 do produto, com traços de trigo, centeio e cevada — o que contradiz as informações do rótulo. A avaliação também apontou alegações não permitidas na rotulagem, o que configura informação enganosa ao consumidor.

Canela em pó também foi suspensa

Na mesma portaria, a Anvisa determinou a suspensão e o recolhimento do lote 371LAG2419 da canela-da-china em pó da marca Kinino, após identificar irregularidades na composição do produto.

Segundo a agência, foi detectada a presença de amido, substância que não é característica da canela, configurando adulteração. Além disso, o lote apresentou resultado insatisfatório em testes que avaliam elementos histológicos e a presença de matérias estranhas — tanto visíveis quanto microscópicas.

“Os parâmetros identificados não estão de acordo com a legislação sanitária”, informou a Anvisa. Diante disso, o lote foi considerado impróprio para o consumo, e as medidas de retirada do mercado foram imediatamente adotadas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)