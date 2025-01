Canal da Timbó, em Belém, é entregue totalmente requalificado nesta segunda-feira

A obra de saneamento do canal da Timbó, localizado no bairro do Marco, em Belém, será entregue à população na manhã desta segunda-feira (06). Além do trabalho de recuperação das paredes do canal localizado na travessa Timbó, entre a rua União e a passagem José Leal Martins, também foram construídas novas redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial.

O local também recebeu duas passarelas, uma ponte e ciclofaixa; aterramento de quintais; urbanização viária e pavimentação asfáltica de cerca de 1 quilômetro das vias paralelas. O investimento – realizado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), é parte do legado da COP 30, que será realizada em novembro de 2025, na capital paraense, e tem como objetivo acabar com os alagamentos no local.

Investimento

No total, o investimento do Governo do Estado, em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), foi de R$ 39.423.958,58. Desde 2019, o governo estadual já garantiu mais de R$ 1,6 bilhão para a requalificação de 17 canais, essenciais para prevenir inundações e alagamentos. Um benefício que abrange mais de 520 mil pessoas na capital paraense.

Parte das ações envolvendo os canais da capital, o governo do Estado já entregou o saneamento do canal do Tucunduba. Iniciadas na década de 1990, as obras no local se arrastaram durante décadas e, hoje, garantem mais infraestrutura urbana e qualidade de vida para cerca de 200 mil pessoas em bairros como Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco, de acordo com a gestão estadual.

E ainda, já foram entregues um trecho dos Canais União e Timbó, além de um trecho do canal da Gentil. Atualmente, 15 canais da capital paraense estão em obras. Desse total, 13 fazem parte do pacote de investimentos da COP. Os serviços estão dentro do cronograma e vão garantir mais de 10 quilômetros de novas áreas urbanizadas para a população belenense.

Entre os demais canais com obras em andamento estão: a Nova Doca, Nova Tamandaré, Bengui, Marambaia, Vileta, União, Leal Martins, Timbó, Gentil Bittencourt, Caraparu, Cipriano Santos, Mártir, Murutucu, Lago Verde e Sapucajuba.