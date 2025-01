Obras da Nova Doca trazem mudança no trânsito neste domingo (5)

Uma das obras essenciais na preparação de Belém para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, em novembro de 2025, a Nova Doca segue apresentando avanços diários. E, nesta sexta-feira (3), os serviços alcançaram 51% do cronograma de execução, 5% a mais do que estava previsto para o período.

"O Governo do Pará avança dentro do cronograma para entregar as obras que fazem parte dos investimentos para a realização da COP 30. Nós fizemos um planejamento e em trabalhos como o da Nova Doca eles estão sendo realizados com avanços além do previsto. Isso com todo o cuidado para não afetar a mobilidade, o trânsito de maneira desnecessária. No andamento dos serviços, o primeiro módulo já está em fase de acabamento. Em outros trechos da obra, implantamos a fundação, o estaqueamento, a estrutura levantada e as passarelas que vão para dentro do canal", afirmou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Executada pelo Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a Nova Doca está com frentes de trabalhos nos oito módulos ao longo da avenida Visconde de Souza Franco. O planejamento atual inclui serviços de fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas e cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal.

O projeto da construção do parque linear – uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, via Itaipu Binacional – compreende uma extensão de 1,2 quilômetros de canal que recebe serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle de água da maré, a fim de evitar inundações.

Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Visconde de Souza Franco e construídos outro sistema de drenagem profunda e superficial de chuva, uma rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.

Nova etapa dos serviços – Neste domingo (5), das 8h às 17h, o trânsito sofrerá alteração na Avenida Visconde de Souza Franco, entre a Rua Municipalidade e a Avenida Senador Lemos, para manter a segurança de quem utiliza a via e dos trabalhadores da obra. A interdição no trecho será parcial durante o período, na faixa mais próxima ao canal. A faixa que fica ao lado da calçada ficará livre para o trânsito de veículos.