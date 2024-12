‘Grande monumento’: Em entrevista exclusiva, Celso Sabino revela obra histórica em Belém na COP 30

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou os resultados alcançados em sua gestão. Com números históricos de obras entregues, aumento expressivo no turismo doméstico e internacional e preparativos acelerados para a COP 30, o deputado federal do Pará pelo União Brasil projetou um Brasil ainda mais conectado ao mercado global e garantiu investimentos que transformarão Belém em um centro turístico internacional.

Sabino também abordou os desafios do turismo sustentável, celebrou a estabilidade econômica do país e revelou um projeto exclusivo de monumento que será erguido em Belém, consolidando a capital como destino turístico estratégico.

Quase 1.000 obras retomadas e programas inovadores

Entre as obras citadas pelo ministro estão centros de convenções, cais, portais e áreas de convivência espalhadas pelo país. Sabino chamou atenção para o Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba, com milhares de metros quadrados e estrutura moderna. Além disso, iniciativas como o programa “Conheça o Brasil Voando” contribuíram significativamente para o aumento da malha aérea e para o recorde histórico no Aeroporto Internacional de Belém, que até o final deste ano deverá atingir 4,1 milhões de passageiros.

“No trecho Brasília-Belém, que frequento bastante, já temos cinco voos diários, o que representa um aumento significativo. Antes, eram apenas dois. Isso demonstra o aumento da demanda turística e da conectividade no Brasil", comemorou Sabino. Ele também revelou a chegada de novos voos internacionais, como a conexão Belém-Miami e negociações avançadas para Belém-Caribe.

O crescimento do turismo doméstico

Outro avanço relevante foi a mudança de comportamento dos brasileiros, que agora mostram maior interesse em viajar pelo próprio país. Sabino ressaltou dados de uma pesquisa da Folha de São Paulo: "O paulista que antes priorizava destinos nos Estados Unidos agora prefere destinos nacionais." Esse interesse resultou em um recorde histórico de viagens domésticas em 2023, expectativa que deve ser superada em 2024, com cerca de 59 milhões de brasileiros explorando o país.

A campanha “Conheça o Brasil” também desempenhou papel crucial nesse cenário, ressaltou Sabino. A campanha, veiculada amplamente em mídias nacionais e internacionais, destacou destinos turísticos variados, desde a Amazônia até o turismo de eventos e negócios. O impacto econômico é expressivo: "Nossa previsão é de uma injeção de R$ 189 bilhões na economia só com turismo nesta temporada."

Reconhecimento internacional e aumento no fluxo de estrangeiros

O Brasil também obteve reconhecimento nas maiores feiras internacionais do setor. Em setembro, foi homenageado na Argentina, enquanto será o país destaque na próxima Feira FITUR, em Madri, em janeiro de 2025. "A presença de destaque coloca o Brasil em evidência e aumenta nossa visibilidade. Vamos bater recordes também no fluxo de turistas internacionais, superando os números de anos de eventos históricos como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016," afirmou o ministro.

De acordo com Sabino, o Brasil ultrapassará a marca de 6,67 milhões de turistas estrangeiros em 2024, com projeção de chegar a 7 milhões no próximo ano. "Estamos conseguindo promover o Brasil como um destino seguro, acessível e belo", completou.

Preparação para a COP 30 e um monumento histórico para Belém

Com a realização da Conferência do Clima da ONU (COP 30) em novembro de 2025, Belém se tornou um foco de investimentos. Sabino revelou que mais de R$ 4 bilhões estão sendo aplicados em infraestrutura, saneamento e projetos urbanísticos na cidade.

Entre os destaques estão a nova Doca, a Tamandaré revitalizada e o Parque da Cidade. "Esse legado vai transformar Belém em um ponto turístico internacional definitivo", ressaltou. Ele também revelou a construção de hotéis e incentivos a pequenos empresários para suprir a demanda de hospedagem. Além disso, moradores locais já estão preparando suas casas para aluguel temporário, seguindo o exemplo de Parintins.

Como grande novidade, Sabino anunciou a construção de um monumento exclusivo em homenagem à COP 30, localizado no Portal da Amazônia. "Vamos lançar um edital para selecionar o melhor projeto arquitetônico. Será um espaço que atrairá turistas, reforçando a importância do evento," disse.

Sustentabilidade e desafios futuros

Na entrevista, o ministro enfatizou a importância do turismo sustentável para a preservação da Amazônia. "Promover o ecoturismo é essencial para equilibrar o uso dos recursos naturais e melhorar a vida das populações locais", afirmou. Ele acredita que investimentos em infraestrutura sustentável são fundamentais para manter a floresta em pé e oferecer alternativas econômicas à população ribeirinha.

Sabino também reconheceu os desafios do turismo no Brasil, como a limitação econômica dos países vizinhos. Contudo, acredita que melhorias na conectividade aérea e promoção internacional podem superar essas barreiras, reforçando a imagem do país como um destino mundial.

O futuro de Sabino no Ministério do Turismo

Questionado sobre a possibilidade de uma reforma ministerial em 2025, o ministro ressaltou que sua permanência depende do presidente Lula. "Eu fui indicado pelo União Brasil, e o presidente sempre foi muito correto comigo. Mas quem nomeia ou exonera é ele," afirmou. Sabino também destacou a forte articulação política e os avanços alcançados pelo governo, tanto em infraestrutura quanto em geração de empregos.

Encerrando, o ministro reafirmou seu compromisso com o estado do Pará e sua cidade natal, Belém: "Meu foco é trazer desenvolvimento e transformar nosso potencial turístico em oportunidades reais para nossa gente. Essa COP 30 será um marco."