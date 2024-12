Belém terá sinalização turística com parceria entre MTur e Setur

Um convênio entre o Ministério do Turismo (Mtur) e a Secretaria de Turismo do Pará (Setur) oficializou, na manhã desta sexta-feira (27/12), a implantação de uma sinalização turística em Belém. Participaram do momento, o ministro do turismo, Celso Sabino, e o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, assim como representantes da Caixa Econômica Federal, que financiará a medida. Essa é mais uma das preparações para a recepção da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), na capital paraense, entre 10 e 21 de novembro de 2025.

Está prevista a instalação de 655 placas de sinalização, sendo 555 de direção em braços projetados e 110 de identificação. A expectativa é atender cerca de 28 eixos estratégicos onde turistas devem circular, utilizando placas bilíngues, de acordo com as normas nacionais e internacionais. Embora tenha o foco na Cop 30, a iniciativa planeja ampliar a estrutura da cidade para o futuro.

O investimento destinado para o projeto ultrapassa os R$ 47 milhões. Além da capital, também estão incluídos os distritos de Mosqueiro e Icoaraci. Segundo o ministro do turismo, os principais objetivos da ação é preparar Belém para a Cop 30 e melhorar a estrutura da cidade no segmento do turismo.

“São mais de 600 placas, informando sobre 27 atrativos e rotas turísticas na capital paraense, preparando a cidade para a COP, mas sobretudo deixando um grande legado para os turistas que vão vir para Belém antes, durante e depois da COP. A sinalização turística é um investimento de mais de R$ 4 milhões e 700 mil reais. Acabamos de assinar”, ressaltou Sabino.