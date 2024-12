Estado prioriza investimentos em turismo, saúde, educação e moradia em Bragança

Bragança, na região nordeste do estado, é um dos municípios mais antigos do Pará, chegando aos 411 anos de existência em 2024. Com uma população estimada em 131.679 pessoas, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2024), Bragança já recebeu investimentos do Governo do Pará em diversas áreas, com destaque para educação, turismo, segurança, saúde e habitação, a fim de promover inclusão social e cidadania. Duas orlas foram reconstruídas e entregues, e o Governo avança para concluir, em breve, a rodovia PA-122 e a primeira Usina da Paz do município.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) OFF Mais de 1000 estudantes da rede estadual recebem cheques do Programa Bora Estudar]]

"Em Bragança, as orlas entregues pelo Governo do Pará se juntaram à bela paisagem e reforçaram o potencial turístico da cidade. Também já executamos mais de 20 quilômetros em pavimentação asfáltica, e o governador Helder Barbalho assinou, recentemente, o convênio para reconstrução do Barracão da Marujada. São obras que proporcionam lazer e melhoria na qualidade de vida da população, criando um ambiente propício para o crescimento econômico e a valorização cultural”, ressalta o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

A obra de infraestrutura na nova orla da praia oceânica de Ajuruteua contemplou serviços de drenagem e urbanização, e obras para conter a erosão natural, com a construção de muro de arrimo e enrocamento (barreira que absorve a energia das ondas). Também foram construídos quiosques, ciclovias e restaurantes, e instalados bancos, lixeiras, guarda-corpo e iluminação pública em toda a extensão, além de pavimentação asfáltica.

A orla do Rio Caeté, na zona urbana, foi a segunda entregue pelo Governo do Pará. Com mais de 12 mil metros quadrados, tem calçamento em pedra portuguesa (mantendo a característica histórica da cidade), ciclovia, quiosques para venda de comidas e bebidas, parque infantil, academia ao ar livre, bancos, lixeiras, palco para eventos, caramanchão e espaço iluminado e arborizado para estimular a integração com o meio ambiente. A nova infraestrutura nas duas orlas é usufruída pela população local e pelos turistas, com segurança e comodidade.

Crescimento no turismo - Segundo dados da Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Turismo de Bragança, houve um aumento de 60% no número de visitantes, tanto na cidade quanto na Praia de Ajuruteua, a 37 km da área urbana. A rede hoteleira também registrou aumento de 25% nas hospedagens após a entrega das orlas, que potencializaram os atrativos da “Pérola do Caeté”.

O CEO da Rede de Hotéis Vitória, Robson Martins, informa que a empresa decidiu expandir e apostou na entrega das orlas como incremento ao turismo. Uma nova unidade do grupo foi inaugurada pouco antes da conclusão das orlas, e já constata o aumento do turismo na região.

“Vimos que estava para acontecer a inauguração da orla da cidade, um grande passo no turismo, e também benefícios para toda a região, para todos os moradores, dando mais orgulho da sua própria cidade. Eu costumo dizer que estávamos no local certo, na hora certa. Fizemos o investimento antes das inaugurações, e conseguimos colher os frutos disso junto com as obras”, conta Robson Martins.

Transporte

A Rodovia PA-112, que será entregue pelo Estado, vai melhorar o acesso para um público que já frequenta o hotel, oriundo do Maranhão. “A estrada vai encurtar o caminho, consideravelmente, e toda essa infraestrutura só traz benefícios à cidade, e para o setor hoteleiro é muito importante. Bragança está despontando, cada vez mais, para o turismo local e para o turismo nacional”, destaca o executivo.

A população também é beneficiada pelos investimentos, afirma a moradora Socorro Lobão. “As obras, como a da rodovia PA-112, vai realmente facilitar a escoar muito a produção dos agricultores e favorecer a parte do turismo. As orlas, tanto na cidade quanto na orla de Ajuruteua, são muito positivas e benéficas para todos, para o turismo, para os moradores que estão ali na praia, para o comerciante, a economia do município. Com certeza, melhorou a qualidade de vida. A Policlínica, que também foi inaugurada, é muito boa, em virtude das especialidades. Hoje, o bragantino não precisa mais sair do município para fazer alguns exames, que agora podem ser realizados em Bragança”, diz Socorro Lobão.

A moradora cita, ainda, “bairros que estão hoje muito bem. As pessoas, que antes não tinham asfalto na sua porta, hoje têm. Nos bairros mais distantes e no centro, está tudo organizado. Hoje, Ajuruteua tem o desenvolvimento do turismo, e temos a nossa própria orla na cidade. A nossa orla é muito bem organizada, estruturada, na frente do Rio Caeté. Na nossa Praia de Ajuruteua as barracas, os restaurantes, estão muito bem estruturados. Melhorou muito a orla de Ajuruteua, até mesmo para a valorização dos terrenos, das propriedades e dos investimentos que os proprietários de hotéis estão fazendo, porque agora podemos ter mais segurança. Nós avançamos muito na saúde, na infraestrutura e no desenvolvimento. Isso é muito bom para valorizar não só a nossa cultura, mas a nossa querida Bragança”.

Infraestrutura

Além das duas orlas já entregues, o governador Helder Barbalho assinou convênio com a Prefeitura de Bragança para viabilizar obras de reconstrução e ampliação do prédio histórico do Barracão da Marujada. Inaugurado em 1962, o espaço é símbolo cultural, usado para apresentações de dança dos marujos e marujas durante a Festividade de São Benedito, o santo padroeiro do município.

A PA-112, que deve ser entregue até janeiro de 2025, terá 54,5 quilômetros totalmente asfaltados, resultado de um investimento superior a R$ 100 milhões. O projeto prevê ainda a construção de uma ponte em concreto, no KM-28, sobre o Rio Caeté III, com 42 metros de extensão - obra orçada em mais de R$ 3 milhões.

A rodovia estadual fica localizada entre as rodovias federais BR-308, no limite Norte, e BR-316, no limite Sul, dando acesso aos municípios de Bragança e Santa Luzia do Pará, que têm na pesca, agricultura familiar e turismo a base econômica.

Habitação e saúde

O governador Helder Barbalho também entregou para 780 famílias bragantinas cheques do "Sua Casa”, o programa do Estado que garante recursos para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores empregados na construção, reconstrução, ampliação e adaptação de imóveis.

A primeira Policlínica do município foi entregue à população por Helder Barbalho. A Policlínica Ruth Nobre Bragança é fruto de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Prefeitura local.

Na ocasião, o governador ressaltou a importância da unidade de saúde da rede pública, ressaltando que “hoje, damos um passo essencial para aproximar especialidades médicas de cada microrregião do Pará. Esta unidade se junta às policlínicas já em operação, oferecendo 32 especialidades médicas e equipamentos de ponta. A Policlínica de Bragança visa proporcionar diagnósticos precisos e prevenir hospitalizações tardias, promovendo saúde de qualidade não apenas para Bragança, mas para toda a Região Nordeste do Pará”.

Outra obra essencial executada pelo Estado no município é a Agência Transfusional (AT), da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A nova unidade garante o fornecimento seguro de sangue humano aos três hospitais de Bragança, além das unidades de Augusto Corrêa e Viseu.

Educação

Por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o governo reconstruiu totalmente a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Manoel Julião Garcia Castanho, beneficiando 317 alunos.

Bragança também será contemplado com uma unidade do Programa “Creches Por Todo Pará”, que atende crianças de 0 a 5 anos. Em construção, a creche terá 10 salas de aula, sala multiuso, quatro banheiros infantis, dois banheiros para professores, três banheiros para pessoas com deficiência (PcDs), secretaria, direção, almoxarifado, salas para professores e reunião, lactário, dois fraldários, depósitos, rouparia, lavanderia, copa, dois vestiários, cozinha, sala para freezers, despensa e refeitório. O investimento de quase R$ 7 milhões inclui ainda a área externa com pátio coberto, playground, redário, horta, jardim e estacionamento.

Também viabilizado pelo Governo do Pará, via Seduc, o Projeto Escola Rural, na localidade Bacuriteua, contará com salas de aulas, laboratório de informática, biblioteca, sala de direção, sala de apoio, cozinha, sala para professores, banheiros masculino, feminino e para PcDs, refeitório e outros espaços, com um investimento superior a R$ 4 milhões.

Cidadania, economia e regularização fundiária – Para fortalecimento da cidadania, a população bragantina aguarda a primeira Usina da Paz do município. A obra atingiu 97% de conclusão, e terá uma área construída de aproximadamente 7 mil metros quadrados. Na estrutura moderna e funcional, o Estado oferecerá mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Outro grande investimento em cidadania é o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado no bairro Vila Nova. Por meio do convênio assinado pelo governador Helder Barbalho, a unidade terá salas para atendimento psicossocial, acolhimento e convivência, além de redes de águas pluviais, elétrica, hidráulica e sanitária.

No segmento de microcrédito e desenvolvimento econômico, o Governo do Pará entregou 850 títulos individuais de terras para famílias de produtores rurais. “Só hoje, entregamos 850 títulos definitivos de propriedade da agricultura familiar àqueles que esperaram por muito tempo para receber seu pedaço de chão. Minha obrigação é fazer com que o Estado seja eficiente para entregar política pública à população”, disse Helder Barbalho, durante a entrega.

A iniciativa do Estado assegurou o acesso a benefícios sociais, à segurança jurídica e aos direitos civis dos proprietários. O trabalho técnico é realizado pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa), no âmbito do Programa Regulariza Pará.

Também na área fundiária, o Estado entregou Cadastros Ambientais Rurais (CARs) em Bragança. Entre 2022 e 2024, mais de 1,5 mil Cadastros beneficiaram produtores bragantinos, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Com o documento, os produtores podem ter acesso a linhas de financiamento, facilidade na regularização fundiária e acesso a políticas públicas de assistência técnica e apoio à produção.

O empreendedorismo também foi incentivado pelo Governo do Pará na região, com a entrega de 120 benefícios do Programa “CredCidadão”, que concede linhas de crédito para viabilizar atividades no comércio regional a microempreendedores formais e informais.

Segurança

Em Bragança, a segurança foi reforçada, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com a entrega de 30 coletes balísticos, oito radiocomunicadores e cinco motocicletas, além do Sistema de Videomonitoramento para órgãos de segurança pública, com o objetivo de fortalecer as ações policiais e prevenir crimes na região.