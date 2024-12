Mtur aponta crescimento expressivo de municípios do Pará no ranking do Mapa do Turismo

O setor do turismo demonstra um cenário de expansão no Pará. Levantamento recente divulgado neste mês pelo Ministério do Turismo (MTur) aponta um crescimento expressivo de municípios paraenses no ranking do Mapa do Turismo Brasileiro, que avalia critérios como empregos formais no setor, fluxo de turistas, arrecadação de impostos e serviços turísticos registrados. As cidades são categorizadas em escalas de "A" a "E", com base em indicadores técnicos.

Na última análise, Santarém e Altamira despontaram como destinos de maior relevância nacional e internacional, entrando na categoria "A", na qual já estava a capital, Belém. Além disso, 11 municípios paraenses subiram para a categoria “B”, indicando o aumento do fluxo turístico e o fortalecimento econômico nesses locais. São eles: Ananindeua, Bragança, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Itaituba, Marapanim, Novo Repartimento, Parauapebas, Tucuruí e Vitória do Xingu.

Apresentaram progressos notáveis no setor as cidades de Abaetetuba, Óbidos e Tomé-Açu, que entraram na categoria “C”, enquanto os municípios de Benevides, Maracanã e Santa Izabel do Pará avançaram para a categoria “D”, consolidando o esforço regional para aprimorar a infraestrutura e promover o turismo.

(Divulgação / Via Agência Pará)

Os dados, obtidos por meio do Relatório Anual de Informações Sociais (Rais), da Fipe e da Receita Federal, referem-se ao período de 2021. “A categorização é uma ferramenta estratégica para direcionar políticas públicas e alocar recursos de forma eficiente, promovendo um desenvolvimento turístico equilibrado e sustentável”, explica Hugo Almeida, gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur e interlocutor estadual do Programa de Regionalização do Turismo.

Segundo informações divulgadas pelo Governo do Pará, o avanço para categorias possibilita maior acesso a recursos para infraestrutura, promoção e eventos. Já os municípios nas categorias iniciais são incentivados a explorar e desenvolver seu potencial turístico, com apoio técnico da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Para Lucas Vieira, secretário-adjunto de Turismo do Pará, o crescimento dos municípios paraenses no Mapa do Turismo Brasileiro reflete o compromisso do Estado em fortalecer o turismo como uma alavanca de desenvolvimento socioeconômico. "Cada avanço mostra que estamos no caminho certo para posicionar o Pará como um destino de referência no Brasil”, declarou.

A Setur oferece assessoramento técnico e valida os registros no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa), garantindo a inclusão e certificação dos municípios junto ao Ministério do Turismo e reforçando o papel estratégico do turismo no Pará, com a promoção do crescimento sustentável e valorização das identidades regionais, além de posicionar o Estado como um dos grandes destinos turísticos do Brasil.