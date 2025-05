Campanha Maio Amarelo abre com ação educativa na avenida Pedro Miranda, em Belém, nesta terça (13/5)

A campanha Maio Amarelo 2025 terá a primeira ação educativa em via pública, nesta terça-feira (13/5), em Belém. Realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), a programação abre a campanha com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. A campanha busca reforçar a importância da responsabilidade individual e coletiva para promover um trânsito mais seguro e inclusivo.

Durante o evento, autoridades vão apresentar as estratégias da campanha, que já está acontecendo desde o início de maio, e que será intensificada a partir desta semana em empresas, instituições de ensino e avenidas de grande circulação. A programação do Maio Amarelo 2025 conta com palestras, oficinas, capacitações e diversas abordagens educativas em pontos estratégicos da capital.

Após a abertura, agentes de trânsito realizarão uma abordagem educativa na Avenida Pedro Miranda, em Belém, orientando motoristas sobre os principais fatores de risco no trânsito, como excesso de velocidade, uso do celular ao volante, desrespeito à sinalização e alcoolemia.