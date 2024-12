Campanha incentiva doação de sangue no fim de ano em Belém

Com o objetivo de reforçar os estoques da Fundação Hemopa neste fim de ano, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea) irão mobilizar voluntários na próxima segunda-feira (30 de dezembro) para incentivar a doação de sangue. A campanha "Seja o presente na vida de alguém. Doe sangue. Salve vidas!" terá atividades no auditório do CIIR, das 8h às 16h, e no Cetea, ao meio-dia, com uma caravana que levará os voluntários até a sede do Hemopa, na travessa Padre Eutíquio, em um micro-ônibus.

As ações são voltadas para funcionários, usuários e acompanhantes das instituições, com o objetivo de sensibilizar mais pessoas sobre a importância do gesto solidário.

Quem pode doar sangue?

Pessoas entre 16 e 69 anos, que estejam bem de saúde, pesem mais de 50 kg e estejam alimentadas. É necessário não apresentar sintomas de gripe ou resfriado há pelo menos 10 dias;

Menores de 18 anos podem doar com autorização formal dos pais;

É obrigatório apresentar um documento oficial com foto no momento da doação.

Sobre o CIIR e o Cetea

O CIIR é referência no atendimento especializado para pessoas com deficiência no Pará, oferecendo assistência de média e alta complexidade. O acesso aos serviços do centro ocorre via encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde e regulação municipal e estadual. Já o Cetea é especializado no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Serviço

CIIR: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, Telégrafo

Cetea: Rua Presidente Pernambuco, nº 489, Batista Campos

Informações: (91) 4042-2157/58/59