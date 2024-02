Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta quinta-feira (29) no Pará

A campanha de vacinação contra a Influenza (gripe), exclusiva para a região Norte, termina em três dias, nesta quinta-feira (29). Disponível desde o dia 13 de novembro de 2023 para a população paraense, a campanha apresentou uma cobertura vacinal de somente 20,09% da população, até esta segunda-feira (26). Ao todo, apenas 141.949 pessoas foram vacinadas contra a gripe em Belém, apesar dos esforços da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A Sesma vem trabalhando desde novembro do ano passado, criando estratégias para alcançar a meta da campanha, facilitando o acesso da população ao imunizante e mantendo abastecidas todas as salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e os distritos com a vacina.

Para a enfermeira da coordenação de Imunizações da Sesma, Cleise Soares, o objetivo ainda está distante de ser atingido. “Durante a campanha de vacinação contra a Influenza promovemos diversas ações por todo o município de Belém. Além das salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde, contamos com o apoio de universidades parceiras, que disponibilizaram a vacina, montamos pontos estratégicos em shoppings e praças em diversos finais de semana, promovemos o dia D de vacinação contra a Influenza aqui em Belém, em dois momentos, durante esse período da campanha. Mas ainda assim, a meta está longe de ser alcançada”, explica a enfermeira.

Desde o dia 4 de janeiro, a Prefeitura de Belém liberou a vacina contra gripe para toda a população com mais de seis meses de idade - o imunizante está disponível de graça no Sistema Único de Saúde (SUS). Em Belém, as salas de vacina estão abastecidas e preparadas para que as pessoas que ainda não se vacinaram possam receber a imunização.

Baixa Cobertura Vacinal

Até esta segunda-feira, 26, após mais uma grande ação de vacinação realizada pela Prefeitura nos shoppings da capital, apenas 141.949 pessoas foram vacinadas contra a gripe em Belém, alcançando uma cobertura vacinal de 20,09% da população. A maior cobertura está entre os idosos (25,80%) e crianças (18,16%). Os professores atingiram a cobertura de apenas 8%. Enquanto gestantes e puérperas, ficaram com a menor cobertura entre os prioritários, sendo 3,93% e 4,83%, respectivamente.

Encerramento da campanha

A campanha vai se encerrar na quinta-feira, 29 de fevereiro e, a partir do dia 1º de março, não haverá mais doses disponíveis para a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde de Belém.

Diante disso, a enfermeira de imunizações da Sesma, reforça que a vacinação é a melhor forma de prevenção contra a gripe e o agravamento da doença. “A vacina contra influenza é segura e também é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Vale alertar, que é uma vacina de campanha, que não fica disponível na rede”, enfatiza Cleise.

Vacina Influenza Trivalente

A vacina de 2023, produzida no Butantan e ofertada pelo SUS, protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B e contribui para reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para vacinação na região norte.

Mudança

Tendo em vista as diferenças da sazonalidade da Influenza no Brasil e considerando o ciclo de chuvas intensas na Região Norte, conhecido como inverno amazônico, o Ministério da Saúde optou por separar a vacinação contra o vírus na região. Assim, a campanha, que normalmente é realizada no primeiro semestre em todo o Brasil, em 2024 passará a acontecer no segundo semestre para a população do norte do país.

Confira onde encontrar as vacinas contra a Influenza:

Todas as unidades básicas de saúde de Belém, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Faculdades, das 9h às 17h:

- Unifamaz (avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto);

- Fibra (avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré);

- Unama Alcindo Cacela (Av. Alcindo Cacela, 287; Umarizal);

- Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa);