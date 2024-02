Marabá tem Dia D de vacina contra gripe neste sábado (24)

Neste sábado (24), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana de Marabá, sudeste do Estado, funcionarão em regime especial, das 7h às 17h. Das 10h às 17h, haverá equipe de imunização de plantão também no Partage Shopping Marabá. O esforço extra é para ajudar a ampliar a cobertura vacinal da população contra a gripe, no dia Dia D da campanha de vacinação no município.

Para receber a imunização, basta que o interessado apresente um documento original com foto e a carteira de vacinação, disponível também pelo aplicativo Meu SUS Digital, do Ministério da Saúde. Além do Dia D, as unidades de saúde oferecem diariamente doses da vacina para todos, a partir dos seis meses de idade. Com essa força tarefa, a Secretaria Municipal de Saúde espera atingir 80 mil pessoas imunizadas.