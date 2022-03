Campanha da Fraternidade: abertura em Belém ocorre neste sábado (4)

Com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, a Campanha da Fraternidade 2022 (CF 2022) será aberta neste sábado (5), a partir das 7h, no ginásio do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A CF 2022 é promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e foi lançada nacionalmente na Quarta-Feira de Cinzas (2). A abertura do evento na capital paraense é organizada pela Arquidiocese de Belém.

A programação deste sábado reunirá os membros da igreja, representantes das Pastorais, Movimentos e Novas Comunidades e fiéis das 8 Regiões Episcopais. O evento começa às 7h, com acolhida das expressões eclesiais e educativas. Já às 8h, será celebrada a Santa Missa, a ser presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, e o Clero Arquidiocesano.

Ao término da missa, haverá programação cultural, com apresentação da Campanha da Fraternidade, música, dança e teatro. O evento terá transmissão ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré Canal, 30. 1, Rádio Nazaré – FM 91.3 e redes sociais).

Educação

Todos os anos, a Campanha da Fraternidade escolhe um tema para refletir, e, desta vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo papa Francisco. A Campanha da Fraternidade de 2022 visa promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.

A educação é abordada pela terceira vez na Campanha da Fraternidade; as outras vezes ocorreram nos anos 1982 e 1998. O tema volta a ser destaque em 2022, por causa da realidade vivida pelo país e as dificuldades e distanciamento da educação em tempo da pandemia da covid-19.

A CF 2022 é realizada no período da Quaresma (2 de março a 10 abril) e será encerrada com a Coleta da Solidariedade no Domingo de Ramos (10/04). Como gesto concreto, os recursos arrecadados são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da Campanha.

Formação

A Arquidiocese de Belém, por meio da Coordenação de Pastoral, realizou estudos preparatórios para a CF 2022, nas 8 Regiões e Episcopais, de 20 a 24 de fevereiro. O foco recaiu na formação de agentes multiplicadores para a realização de atividades e gestos concretos, tanto no âmbito paroquial como em nível da Arquidiocese, como expressão concreta do compromisso para o alcançar o objetivo da Campanha.