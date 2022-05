Campanha busca recursos para auxílio à jornalista Socorro Pereira, vítima de AVC

Foi lançada nesta quinta-feira (19) a ação solidária “Apoio à jornalista Socorro Pereira”, que tem como objetivo captar recursos para o tratamento fisioterápico da jornalista e ativista social, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no fim do ano passado.

Socorro trabalhou na redação de O Liberal e criou a Associação de Comunicadores do Estado do Pará. Em sua trajetória política e profissional, tem sido militante das lutas democráticas e populares. Além disso, também é colaboradora do Instituto Idade Mídia - Comunicação para Cidadania, onde atua como produtora e apresentadora do Programa Interferência Pública.

Para viabilizar sua recuperação após o AVC, Socorro precisa ser submetida a sessões de fisioterapia. As doações destinadas a colaborar com os custos desse tratamento podem ser feitas via Pix para a chave 105.439.962-04 (CPF). Mais informações pelo telefone: (91) 98559-4813 (Suzane, filha).

Serviço:

Doações para o tratamento da jornalista Socorro Pereira

Pix: CPF 105.439.962-04

Contato: (91) 98559-4813 (Suzane, filha de Socorro)