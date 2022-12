Caminhoneiro teve ação fundamental para evitar tragédia em Brasília (DF)

Um caminhoneiro impediu o ato terrotista em Brasília (DF), no sábado (24). Em depoimento à Polícia Civil, ele contou os passos que permitiram a desativação da bomba e desencadearam na prisão do suspeito George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, fortemente armado. Com informações do site Metrópoles.

De acordo com o trabalhador, ele transportava querosene de aviação. Na manhã de sábado (24), por volta das 5h, ele disse que estava fazendo um “checklist” do trabalho antes de descarregar o combustível no posto do aeroporto. Foi nesse momento, que ele viu uma caixa de papelão estranha apoiada no último eixo, do lado esquerdo do caminhão.

À PC, em Brasília, o motorista disse ter achado que alguém tivesse esquecido aquele objeto ali, então, resolveu verificá-lo para saber do que se tratava. Ao abri-lo, ele contou ter se deparado com “duas ‘bananas’, uma antena e um detonador com luzes piscando”.

Caminhoneiro contou detalhes do que fez

O artefato tinha um acionador envolvido por fios, que, quando ligado, poderia causar explosão. Com medo que isso ocorresse, o caminhoneiro relatou ter colocado a caixa “vagarosamente” no chão e tirado o caminhão de perto, deixando cerca de 500 metros à frente.

Depois, ele descarregou o caminhão no posto e informou aos operadores do aeroporto sobre a bomba. A investigação apontou que o artefato deve ter sido colocado no caminhão entre 22h de sexta-feira (23/12) e 5h de sábado.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o paraense, George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, suspeito de armar a bomba próximo ao Aeroporto de Brasília no mesmo dia. De acordo com a PC, ele tem com vínculo com o acampamento contra a eleição de Lula (PT) montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

O delegado-geral da PCDF, Robson Cândido, confirmou que o empresário preso saiu do Pará, rumo a Brasília, para participar do movimento que questiona o resultado das eleições em 30 de outubro passado.