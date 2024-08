Caminhão carregado de tomate tomba na João Paulo II

Um caminhão carregado de tomate tombou na avenida João Paulo II, na altura do bairro da Guanabara, próximo à divisa entre Belém e Ananindeua, na noite desta quarta-feira (14/8). O acidente ocorreu por volta das 18h, e as circunstâncias que levaram ao tombamento ainda são desconhecidas.

Testemunhas relataram que o veículo tombou ao realizar uma curva fechada, no sentido do bairro do Curió-Utinga, enquanto se dirigia às Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa). O motorista do caminhão permaneceu no local e não sofreu ferimentos.

Por conta do acidente o trânsito na avenida ficou lento, com apenas uma faixa da via liberada para os veículos. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que agentes de fiscalização estão no local para organizar o fluxo e minimizar os transtornos.

Após o tombamento, moradores da região se aproveitaram da situação e recolheram os tomates que ficaram espalhados pela pista. Até por volta das 20h, o caminhão ainda não havia sido removido da via.