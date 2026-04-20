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Caminhão carregado de aterro cai após ponte ceder na Terra Firme

O motorista contou à reportagem que passava pelo local, quando escutou um estalo e a ponte cedeu, ocasionando no tombamento do caminhão

Saul Anjos
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A imagem em destaque mostra o caminhão tombado e a ponte cedida na avenida Celso Malcher. (Foto: Saul Anjos | Especial para O Liberal)

Um caminhão carregado de aterro tombou após uma ponte na avenida Celso Malcher ceder nesta segunda-feira (20/4), próximo às passagens Vera Cruz e do Arame, no bairro da Terra Firme, em Belém. O motorista, que estava sozinho no automóvel, contou à reportagem que passava pelo local quando escutou um estalo e a ponte cedeu, ocasionando o tombamento do caminhão. Por sorte, ele sofreu apenas arranhões.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados logo após o sinistro. “A caçamba acabou de virar na ponte da Celso Malcher. Agora não vai ter nem para onde a água escorrer”, disse um cinegrafista amador. “Quem for passar por aqui, só passa moto. Carro não está passando”, comentou outro numa filmagem diferente.

“Eu ia descarregar o aterro em uma igreja próxima. Só escutei o estalo e virou de uma vez. Bati de leve um pouco a cabeça. A empresa já solicitou a retirada do caminhão”, informou o motorista, que preferiu não ter o nome divulgado.

Mesmo após o acidente, motociclistas se arriscaram a passar pela ponte. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Belém sobre o caso e aguarda retorno. 

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