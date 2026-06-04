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Calor intenso exige atenção redobrada com a saúde dos animais de estimação, alerta veterinária

Para evitar complicações, a médica veterinária Cintia Borges lista dicas e reforça a importância cuidados com animais nesta época do ano

O Liberal
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Especialista orienta tutores sobre os riscos do calor para os pets (Foto: Paula Lourinho | Agência Belém)

Com a chegada do verão amazônico, os dias de forte calor e baixa umidade aumentam os riscos à saúde dos animais de estimação. A médica veterinária Cintia Borges alerta que cães e gatos também sofrem com os efeitos das altas temperaturas e podem apresentar problemas como desidratação, insolação e mal-estar. Para evitar complicações, a especialista reforça a importância de manter os pets sempre hidratados e em ambientes com conforto térmico durante o período mais quente do ano.

Segundo a especialista, a água fresca e limpa deve estar disponível durante todo o dia. A recomendação é higienizar regularmente os recipientes e trocar a água com frequência para estimular o consumo pelos animais. Uma alternativa simples e saudável para amenizar o calor é oferecer alimentos refrescantes. 

“Frutas permitidas para cães e gatos, como melancia e melão, podem ser servidas em pequenas porções e até congeladas, desde que não haja contraindicação veterinária. Cubos de gelo, sachês e patês congelados também podem funcionar como opções recreativas e ajudar na hidratação dos pets”, recomenta.

Outro cuidado fundamental é evitar a exposição dos animais ao sol nos horários mais quentes do dia. “Os passeios devem ser realizados, preferencialmente, nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura costuma ficar mais amena. Além do desconforto térmico, o piso quente, principalmente asfalto, pode provocar queimaduras nas patas”, pontua a especialista.

A veterinária alerta ainda, para sinais que podem indicar desidratação ou superaquecimento. Respiração excessivamente ofegante, apatia, salivação intensa, fraqueza, dificuldade para se locomover e redução do apetite são sintomas que merecem atenção imediata. “Caso o tutor observe qualquer alteração, a recomendação é procurar atendimento veterinário o mais rápido possível”, alerta.

Confira onde encontrar atendimento veterinário gratuito em Belém:

  • Hospital Municipal Veterinário –(HVET): localizado na avenida José Bonifácio, nº 578, no bairro de Fátima, funciona diariamente nos seguintes horários: segunda-feira a domingo, das 7h às 16h. Urgência e Emergência até 19h.
  • Clínica Veterinária Municipal de Belém: localizada na avenida Marquês de Herval, nº 276, na Pedreira, atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
  • Belém Animal Itinerante: localizado na avenida Bernardo Sayão, nº 3234, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
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