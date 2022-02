Cães são encontrados mortos em Outeiro; suspeita é de envenenamento

Nas últimas duas semanas, cinco cachorros foram encontrados mortos em Outeiro, distrito de Belém, próximo da Igreja Matriz, no bairro São João, na rua Manoel Barata. Moradores da Ilha acreditam que os animais teriam sido envenenados. Há relatos de que casos semelhantes haviam ocorridos também no Bairro da Brasília. As denúncias foram feitas à página Outeiro News.

Policiais da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), ligada à Polícia Civil, estiveram em Outeiro, na última terça-feira (1º), para investigar o caso. Conforme foi apurado inicialmente, dois animais encontrados mortos teriam se alimentado de restos de comida que estavam em um saco de lixo, misturado com veneno para matar ratos.

Uma moradora que se identificou como Raquel, de 21 anos, contou que um dos cachorros encontrados mortos era do seu namorado. O cão havia fugido de casa e, provavelmente, teria comido restos de comida que estavam no lixo. “Antes de morrer, ele estava muito estranho, não brincava mais, ficou três dias passando mal até que morreu. Alguns urubus ficam próximo do lixo, se alimentando dos destroços dos cães, ontem mesmo ainda tinham alguns vestígios", comentou.

A matéria segue em atualização.

