Suspeita de maltratar cães é presa em Novo Progresso

Uma mulher, identificada como Paula Alves da Silva foi presa, no início da noite desta quarta-feira (15), suspeita de praticar o crime de maus-tratos a cães, na cidade de Novo Progresso, sudoeste do Pará.

A Polícia Civil recebeu a denúncia por meio de vídeos que mostravam Paula Silva espancando os cachorros com um pedaço de madeira. A suspeita foi flagrada, arrastando os animais, no quintal de uma casa, localizada no bairro Jardim Santarém, e revoltou a população. Com informações do site Debate Carajás.

Paula Silva foi presa em casa e confessou as agressões aos cachorros. A suposta criminosa foi conduzida para a Delegacia de Novo Progresso, onde foi autuada, em flagrante, e permaneceu custodiada à espera de manifestação da Justiça.

De acordo com o que está previsto na Lei 9.605, Art. 32, todo aquele que praticar o ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos poderá sofrer detenção de três meses a um ano, e multa.

Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas será de reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020). A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.