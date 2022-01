Cadela morre após passar calor dentro de avião no Aeroporto Internacional de Belém

Um cadela morreu e vários passageiros enfrentaram desconfortos por conta de calor dentro de uma aeronave que sairia de Belém para Manaus, no início da tarde desta sexta-feira (14), por volta das 13h, no Aeroporto Internacional de Belém. A informação foi repassada primeiramente por uma fonte que estava no local para acompanhar um passageiro. Os relatos foram de refrigeração inadequada dentro da aeronave da Gol Linhas Aéreas.

"Estávamos pra levantar voo quando o pessoal começou a passar mal de calor. Tava uma sauna mesmo. Tô ensopado de suor. Aí o comandante decidiu voltar", relatou o passageiro, por meio de mensagem no WhatsApp.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os passageiros aguardavam a realocação dentro da área de embarque. "Olha o caos que tá aqui. Estão tentando ajeitar a aeronave. Os passageiros todos voltaram. Estamos esperando um posicionamento da Gol aqui", narra um cidadão em meio à gravação.

Gol confirma o caso

Em nota, a GOL confirmou o caso ocorrido no voo 1637, entre Belém e Manaus, e se solidarizou com a cliente, tutora da cadela Nina, que viajava com ela na cabine. A companhia explicou que a aeronave já estava em posição para iniciar o taxiamento para decolagem, prevista para 13h15, quando foi detectada a necessidade de retornar para a posição original para apuração de um possível problema técnico em um dos motores, sem nenhuma relação com o ar-condicionado da aeronave.

"Os clientes permaneceram embarcados durante a manutenção - procedimento padrão em situações como essa. Enquanto o avião estava desligado, um ar-condicionado externo foi acoplado à aeronave, assim como tinha sido feito no momento do embarque. Mesmo assim, devido ao forte calor externo e aos 15 minutos que a cabine ficou com refrigeração inadequada, que foi o tempo entre desconectar a fonte externa, ligar os motores do avião e em seguida retornar ao finger e desligar os motores, a temperatura dentro da aeronave aumentou rapidamente causando significativo desconforto a bordo", detalhou a nota.



A Gol disse que a decisão de desembarque dos passageiros foi tomada visando o bem-estar dos clientes, que aguardaram no saguão do aeroporto até a avaliação final da equipe técnica. "Ela foi rápida e a aeronave foi liberada para seguir o voo. Durante este processo, a tutora informou que sua cachorrinha havia falecido, e um tripulante acompanhou o desembarque da Nina e da cliente. Outros dois animais que estavam a bordo passam bem", pontuou.



A Companhia também afirmou que, desde o primeiro momento, está prestando toda a assistência necessária à cliente, que segue em Belém. Ela foi hospedada em hotel e viajará para Manaus em voo neste sábado (15).



Segundo a nota, o voo foi liberado para seguir para Manaus, decolando às 15h35, na hora local. A Gol afirmou que todos outros clientes receberam as devidas tratativas, seja para o novo embarque bem como facilidades para remarcação sem custos para aqueles que preferiram não seguir no mesmo voo.



"A Gol lamenta profundamente o episódio ocorrido neste voo, mas reforça que todas as ações relacionadas ao procedimento de voo foram tomadas com foco na segurança, nosso valor número 1", finalizou.

O Grupo Liberal também entrou em contato com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), para apurar se houve notificação do caso. Ainda não houve retorno.