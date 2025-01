Cadela que fugiu de casa ao se assustar com fogos do Réveillon segue desaparecida em Belém

Uma cadela chamada Barbuda está desaparecida desde a madrugada do dia 1º de janeiro. O incidente ocorreu na virada do ano, quando o barulho dos fogos de artifício a deixou assustada, fazendo com que fugisse da casa de sua tutora.

Barbuda, que atualmente está com menos pelos do que em algumas fotos compartilhadas por sua tutora, foi vista pela última vez na Passagem Dalva, no bairro da Marambaia, em Belém. Apesar de buscas intensas feitas na região e relatos de possíveis avistamentos, até o momento não foi possível encontrá-la.

A tutora de Barbuda acredita que ela possa estar assustada, desorientada e faminta. Ela pede a colaboração de todos para a localização e retorno da cadela para casa. “Não vou descansar até encontrar ela”, desabafou a dona, que agradece a todos que têm ajudado nas buscas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Barbuda pode entrar em contato pelos números (91) 989807037 ou 984328277.